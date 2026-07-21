El reto de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes del parón de verano en la F1

El campeonato de la Fórmula 1 llega a la mitad de su calendario con la disputa del Gran Premio de Hungría donde el argentino Franco Colapinto espera sumar su tercera carrera consecutiva dentro de la zona de los puntos luego del top 10 obtenido en el Gran Premio de Bélgica.

Colapinto llega a la carrera en el Hungaroring luego de haberse colocado en el top 10 de los Power Rankings de la F1 en Spa, competencia en la que logró uno de los rebases más importantes del año al adelantar a dos coches para meterse en la zona de los puntos.

A diferencia de sus rivales, el piloto sudamericano no iniciará sus vacaciones inmediatamente al finalizar la carrera dominical, ya que participará en las jornadas de pruebas de neumáticos de Pirelli posteriores al evento. Asimismo, el argentino cederá su monoplaza durante la Práctica Libre 1 al reserva Paul Aron para cumplir con el reglamento de novatos de la FIA.

Tras conseguir una destacada actuación en Spa-Francorchamps, el joven piloto argentino detalló sus sensaciones sobre el auto y sus expectativas para la pista magiar:

“Estaba muy feliz de sumar un punto el domingo en Spa después de una larga carrera luchando con Pierre y Liam [Lawson], lo que trajo mucha acción. Parecíamos ser un poco más fuertes en comparación con nuestros oponentes en Bélgica que antes y nuestro objetivo será continuar con esa forma en Budapest este fin de semana, aunque el circuito es un desafío completamente diferente”.

El Hungaroring dejará de lado las altas velocidades y la compleja administración de energía para enfocarse de nuevo en el sistema de frenado. Colapinto tiene expectativas de lograr un resultado importante dada la experiencia en el trazado.

“La pista es una en la que he tenido cierto éxito en mi carrera junior y estoy deseando volver y experimentarla en los autos de este año”.

“La gestión de la energía será más normal en comparación con los dos últimos eventos con tantas curvas, así que con suerte podremos divertirnos mucho con los autos más ligeros que tenemos este año. Estaremos presionando fuerte todo el fin de semana para traer a casa un buen resultado y sumar más puntos antes de dirigirme al descanso de verano”.