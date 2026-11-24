Fórmula 1 GP de Qatar

Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1

Tras igualar su mejor resultado histórico en Las Vegas, Franco Colapinto analiza los desafíos técnicos de Lusail y busca encadenar dos carreras seguidas en los puntos con Alpine en el GP de Qatar.

Luis Ramírez

Publicado: 24 nov 2026, 15:48

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Qatar 2026 con el impulso de haber firmado una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 durante la pasada cita en Las Vegas, no solo para él sino para el equipo Alpine y, de cara a la penúltima ronda del campeonato en Lusail, el argentino espera aprovechar el trazado rápido, fluido y exigente tanto para los neumáticos como para la precisión al volante para volver a sumar puntos.

El pasado fin de semana en Nevada, Colapinto, igualó su mejor resultado histórico en la máxima categoría, y con ello permitió que el equipo francés lograra 18 puntos adicionales convirtiéndose en la mayor cosecha desde el GP de Brasil del 2024.

De cara a la cita nocturna en Doha, Colapinto valoró la ejecución perfecta del equipo en Las Vegas, aunque advirtió que Lusail presentará un escenario completamente distinto al de las largas rectas estadounidenses. La tradición en Qatar dicta que es necesario tener una clasificación fuerte dadas las complejidades de los adelantamientos.

"Fue fantástico volver a los puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado histórico en la Fórmula 1. Tuvimos buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que varias cualidades de la pista se adaptaron bien a nuestro paquete, y ejecutamos todo el evento muy bien con ambos autos", señaló el argentino en la previa oficial del equipo.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, el piloto de Alpine subrayó que el trazado qatarí exigirá volver a los parámetros aerodinámicos habituales de la temporada y castigará cualquier exceso más allá de los límites de pista.

"Esperamos trasladar este impulso a Qatar, que probablemente supondrá un regreso a carreras más normales para esta temporada después del frenético juego de rebufos que acabamos de vivir, el cual fue muy particular. La pista castiga mucho los errores, con las trampas de grava tan cerca de la salida de las curvas; cada vez que te vas ancho lo pagas caro, pero la fluidez de las curvas hace que sea una vuelta muy satisfactoria de completar. Estamos listos para darlo todo nuevamente en la penúltima ronda del año y, con suerte, lograr dos finales consecutivos en los puntos", explicó Colapinto.

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