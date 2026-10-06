Franco Colapinto se prepara para un "extremo" GP de Singapur de F1

Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más exigentes de la temporada 2026 de Fórmula 1. Después de la carrera en Malasia, el argentino pone rumbo a Singapur, donde el calor, la humedad y las características del circuito urbano de Marina Bay serán una dura prueba para los pilotos en un fin de semana con formato sprint.

El piloto de Alpine llega con el objetivo de reencontrarse con los puntos después de terminar 13° en Sepang, donde había largado desde el 21° puesto por las penalizaciones que debía cumplir en la parrilla de salida.

En la previa del Gran Premio de Singapur del próximo fin de semana, que marcará la tercera cita de un triplete de carreras que comenzó en Bakú y continuó en Malasia, Colapinto destacó que la exigencia física que experimentó en Sepang volverá a estar presente este fin de semana, aunque con las dificultades adicionales de correr entre muros.

"Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y no será diferente este fin de semana, con el añadido de que se trata de un circuito urbano", expresó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lejos de considerar esas condiciones un obstáculo para disfrutar del trazado, el argentino ubicó a Marina Bay entre sus circuitos preferidos del calendario. La combinación de curvas técnicas, irregularidades en el asfalto y escaso margen de error es parte del atractivo que encuentra en la cita nocturna.

"La pista no da respiro y es muy divertida de manejar. La mezcla de curvas técnicas, una superficie con baches y muros cercanos, además de correr bajo las luces, hace que sea una de mis favoritas del año", afirmó.

Al tratarse de un fin de semana de formato sprint, el último de la temporada 2026, el desafío añadido será encontrar rápidamente la confianza necesaria en la pista de Marina Bay.

"Las condiciones realmente premian la determinación y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es otro fin de semana sprint", señaló.

"Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y colocarnos en una posición que nos permita sumar puntos", aseguró Colapinto.