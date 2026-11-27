Fórmula 1 GP de Qatar

Franco Colapinto admite que no está cómodo tras un difícil viernes de Alpine en Qatar

El argentino explicó los problemas que lo afectaron durante las prácticas del viernes del Gran Premio de Qatar.

Federico Faturos

Publicado: 27 nov 2026, 18:56

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Qatar con dificultades para encontrar el funcionamiento que buscaba en su Alpine. Después de una primera práctica en la que había tenido mejores sensaciones, los cambios para la segunda sesión llevaron al argentino a completar una jornada que dejó varios aspectos por resolver antes del sábado.

Colapinto finalizó en la 12° posición en la primera práctica libre del día, y luego fue 15° en la segunda, la cual se vio afectada por dos banderas rojas, una de ellas causada por una salida de pista de Pierre Gasly al volante del otro monoplaza de Alpine.

"La FP1 fue un poco mejor; en la FP2 hicimos unos cambios, muy mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después problemas con la energía, mucho quilombo y, con las banderas rojas, muy pocas vueltas", resumió Colapinto a ESPN Argentina.

"Así que con poco combustible no pudimos hacer mucho, después en simulacro de carrera, mucha degradación. Así que nada, mucho por entender en la noche", agregó.

Uno de los principales interrogantes para el sábado, ante una clasificación que se presenta de gran importancia para la carrera del domingo, será entender los neumáticos blandos.

"Creo que con las gomas medias es un poco mejor. Las blandas no las pude usar, así que hay que intentar entender qué pasó hoy con los problemas", indicó Colapinto.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

El argentino fue claro sobre sus sensaciones al volante y la necesidad de encontrar una mejora durante la noche.

"Creo que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Así que hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día, creo. Así que nada, hay que darlo vuelta para mañana", sostuvo.

Durante la entrevista también le recordaron un pasaje de la sesión en el que tuvo detrás a Carlos Sainz y a Oscar Piastri, que intentaban superarlo. Colapinto respondió con humor, aunque advirtió que Alpine necesita mejorar su velocidad para afrontar la carrera.

"En la defensa estamos bien, pero bueno, hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar, si no, el domingo. Pero bueno, hay que intentar dar un salto", señaló.

Las dificultades en Qatar llegaron después de que Colapinto terminara sexto en Las Vegas e igualara su mejor resultado en la Fórmula 1. Allí, junto al quinto puesto de Pierre Gasly, Alpine había conseguido 18 puntos, su mayor cosecha de la temporada.

Colapinto llegó al Circuito Internacional de Losail a tres puntos de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, en el duelo por el 11° puesto en el campeonato de pilotos.

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