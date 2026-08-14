Gabriele Mini quiere llamar la atención de Alpine: "Tengo que demostar que merezco una oportunidad"

¿Recibirá el piloto de Fórmula 2 Gabriele Mini una oportunidad en la Fórmula 1 con Alpine en 2027? La escudería francesa aún no ha anunciado quién ocupará la segunda plaza junto a Pierre Gasly la próxima temporada, por lo que se puede seguir especulando abiertamente sobre quién será el elegido.

De todos modos, Franco Colapinto es considerado ampliamente el favorito para el asiento, ya que ha mejorado claramente esta temporada y ha estado regularmente en los puntos. Aun así, otros pilotos también buscan su oportunidad, entre ellos el joven de 21 años Gabriele Mini.

El italiano, que forma parte del programa junior de Alpine, se está posicionando este año en la Fórmula 2 en la lucha por el campeonato: es segundo a 20 puntos del lpider, Nikola Tsolov, piloto junior de Red Bull, y tiene dos sobre Rafael Camara, piloto junior de Ferrari.

"Por supuesto, están bastante contentos y satisfechos", subraya Mini en la web oficial de la Fórmula 2 sobre los comentarios de Alpine. La recompensa es una integración cada vez más intensa en el equipo de Fórmula 1: Mini trabaja a menudo en el simulador y el mes pasado pudo realizar pruebas en un coche antiguo en Silverstone.

Más constancia que velocidad

Es posible que esta temporada aún se sumen participaciones como piloto de viernes de grandes premios, ya que Alpine todavía debe hacer correr a un rookie tres veces en los primeros entrenamientos (al resumen). Hasta llegar a un asiento titular en la Fórmula 1 todavía queda un largo camino, pero Mini sabe que en la Fórmula 2 va por el buen camino. "Si lo haces bien allí, en teoría deberías tener una oportunidad", afirma.

Mini lo está haciendo bastante bien esta temporada, aunque sabe que tanto él como su equipo MP destacan más por la constancia que por el ritmo puro: aún no ha logrado una pole este año - Camara, en comparación, ya ha conseguido cuatro -, y también en número de victorias está claramente por detrás, con dos frente a las seis de Tsolov.

No obstante, hasta ahora está "bastante satisfecho" con su rendimiento, según dice. "Sé que tanto mi equipo como yo trabajamos muy duro para encontrar aún más ritmo y ser lo más constantes posible en todo."

Por supuesto, también es consciente de que un buen rendimiento en la Fórmula 2 no significa automáticamente dar el salto a la Fórmula 1. "Pero las posibilidades son mejores que si vas mal."

¿A la Fórmula 1 como campeón de Fórmula 2?

Además, está por delante en el campeonato de los otros dos juniors de Alpine, Alexander Dunne y Kush Maini, aunque no ve a esos dos como sus únicos rivales: "En teoría, cualquier piloto aquí podría formar parte de la plantilla de Alpine, pero al final aun así tengo que ser yo quien gane", dice Mini.

"Incluso si yo fuera el único piloto joven que tiene Alpine y tuviera un mal año en F2, no subiría." Es decir que Mini quiere conseguir a toda costa el título del campeonato, aunque actualmente se encuentra detrás con respecto a Tsolov.

Si no consigue ascender, Mini tendrá que esperar para ver qué planes tienen para él su management y Alpine. Sin embargo, él no se ve bajo mayor presión, ya que durante toda su carrera ha tenido que luchar para permanecer en el deporte.

"No soy yo quien decide adónde ir, sino mi mánager, Alpine y todos los demás, así que siempre tengo que demostrar que merezco tener una oportunidad. Si hubiera tenido un mal primer año en F3, esa habría sido mi última carrera. No habría tenido un segundo año.

"Como dije, me he estado preparando para esto toda mi vida, así que no siento ninguna presión. Sé que probablemente lo peor que uno puede tener en la vida son los arrepentimientos, así que simplemente voy a afrontar este año con la mayor calma posible y a hacer lo mejor que pueda.

"Quiero llegar al final del año y poder decir: 'Bien, no podría haber hecho nada mejor', y entonces estaré satisfecho conmigo mismo".

Mini ha superado hasta ahora varios obstáculos. Sin embargo, el mayor en dirección a la Fórmula 1 aún le espera.