¿Qué hubo exactamente detrás del avance de Franco Colapinto con Alpine a partir de Miami?

Según Pierre Gasly y Colapinto, Alpine fue superado por Racing Bulls en las últimas semanas antes del receso de verano de la F1. Ambos pilotos aseguran que se trata simplemente de una cuestión de desarrollo del auto: el equipo hermano de Red Bull introdujo más actualizaciones, y más efectivas, que la escudería de Enstone. Esto significa que Alpine deposita muchas esperanzas en su paquete de mejoras para Zandvoort.

A nivel personal, sin embargo, Colapinto encontró su ritmo desde el receso de abril. Antes de ese momento, la diferencia con Gasly era a menudo mayor de lo que le hubiera gustado, pero desde el Gran Premio de Miami, Colapinto ha conseguido cinco resultados dentro de los puntos y terminó por delante de su compañero de equipo francés en cuatro ocasiones los domingos.

Esos resultados están en línea con lo que Colapinto había sentido durante los test de pretemporada en Bahréin, aunque los primeros fines de semana de carrera que siguieron fueron complicados, en una caída de rendimiento que Colapinto y el equipo tuvieron dificultades para explicar en aquel momento.

"Creo que tener un auto nuevo, así como dos autos nuevos, fue diferente respecto de los test. En los test de invierno me sentí muy fuerte y cómodo, pero apenas pasamos a utilizar dos autos en las primeras carreras, tuve muchas dificultades", dijo Colapinto durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

¿Qué cambió para Colapinto de la pretemporada al inicio del campeonato?

Consultado sobre qué cambió exactamente cuando el equipo pasó a utilizar dos chasis en Melbourne, Colapinto aclaró que no se trataba tanto de cómo se sentía el auto, sino de lo que mostraba el cronómetro.

"No es que el feeling hubiera desaparecido, sino que, más que nada, había desaparecido el ritmo.

"Yo seguía sintiéndome bien en el auto, pero miraba los tiempos por vuelta y esa era la parte que realmente no podía entender o asimilar".

Eso hizo que los primeros fines de semana de carrera fueran particularmente difíciles de analizar. Colapinto explicó que seguía sintiéndose cómodo, pero que sus sensaciones al volante ya no se traducían en los tiempos por vuelta que esperaba conseguir.

"Creo que lo más importante como piloto es entender siempre por qué suceden las cosas y, para ser sincero, muchas veces durante las primeras carreras no podía entenderlo".

Durante los primeros tres fines de semana de carrera, Colapinto no siempre podía entender por qué perdía tiempo con Gasly, a pesar de que sus sensaciones en el auto seguían siendo buenas. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Desde Miami se vio a otro Colapinto tras el cambio de chasis

En Miami, Colapinto recibió un chasis nuevo y más liviano, aunque insiste en que no quiere dar a entender que hubiera algo incorrecto con el anterior. El problema simplemente era difícil de aislar dentro del conjunto del paquete de Alpine.

"No sé si había algo mal, pero cuando juntamos todo el paquete después de las primeras tres carreras, todo simplemente mejoró y desaparecieron esas cinco centésimas que estaba perdiendo en cada curva.

"Es difícil saber exactamente qué ocurrió o por qué sucedió, porque cuando cambiás muchas cosas es complicado decir: 'Esta es la razón por la que ahora somos más rápidos'.

"Es lo mismo cuando hacés muchos cambios de puesta a punto y sos más rápido: no sabés cuál de ellos produjo la mayor mejora".

El importante paquete de actualizaciones y el nuevo chasis desempeñaron un papel, aunque el equipo considera que esto último también tuvo un efecto psicológico, y el receso de abril también contribuyó a lo que podría describirse como el avance de Colapinto en Miami.

En Miami, Colapinto recibió un chasis más liviano, aunque asegura que esa no es, ni mucho menos, la única razón detrás de su mejora de rendimiento. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Durante ese mes sin carreras, Colapinto y los ingenieros tuvieron más tiempo para analizar todos los datos en detalle, y el argentino destacó que se logró un progreso significativo en materia de gestión de la energía, un aspecto crucial en 2026.

"Sí, creo que la gestión de la energía es un elemento clave con el que ahora somos realmente consistentes.

"En Japón perdí cuatro décimas de una vuelta a otra simplemente por desplegar la energía de manera diferente o por acelerar de forma diferente al salir de la última curva. Creo que después de esa carrera nos volvimos mucho más consistentes y ese es uno de los pasos que hemos dado como equipo.

"Y personalmente, creo que yo también fui bastante inconsistente en Japón, así que esos aprendizajes me han ayudado mucho".

Todo eso contribuyó a que Colapinto diera un paso adelante y pudiera volver a competir con Gasly. El próximo avance de Alpine está previsto para Zandvoort, con el paquete de actualizaciones con el que la escudería francesa espera responder a Racing Bulls y encontrar más ritmo en general.