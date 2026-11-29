Fórmula 1 GP de Qatar

Ganadores y perdedores de un deslucido Gran Premio de Qatar de F1 2026

Mientras Kimi Antonelli consiguió una nueva victoria en la Fórmula 1 en un aburrido Gran Premio de Qatar, George Russell cuenta los días para que termine el año, en una temporada en la que la mala suerte no le da tregua.

Filip Cleeren

Publicado: 29 nov 2026, 20:05

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Una semana después del festival de adelantamientos de Las Vegas, el contraste con el Gran Premio de Qatar en Doha difícilmente podría ser mayor. La edición 2026 aportó aún más pruebas de que el circuito de Lusail, aunque es excelente para las motos, no es una sede adecuada para un gran premio de F1. Con una clara falta de oportunidades de adelantamiento, la principal emoción llegó por la cantidad de grava y otros restos que quedaron esparcidos sobre las trazadas, causando daños en varios coches.

George Russell vio cómo su carrera se deshacía tras recoger el endplate del alerón delantero de Arvid Lindblad en la vuelta 2, algo que tiene poco que ver con el circuito en sí, pero otros pilotos, incluidos Max Verstappen y Lando Norris, reportaron daños aerodinámicos por golpear piedras de grava.

Aunque la apuesta de la F1 por incorporar más circuitos urbanos no es universalmente querida, lo ocurrido este fin de semana difícilmente sea un argumento a favor de mantener Lusail por encima de un posible circuito por las calles de Doha.

Circuito urbano o pistas permanentes, para Kimi Antonelli da lo mismo. El italiano encontrará la manera de ganar en esta mágica temporada 2026 en la que ha sido en gran medida intocable, aunque muchas cosas también le han salido a favor, incluida más mala suerte para Russell en Doha.

Pero lo más revelador ahora mismo es la enorme magnitud de la ventaja del coche de Mercedes en circuitos exigentes y de alta carga aerodinámica. Desde que introdujo su gran actualización en Malasia, que resultó difícil de poner a punto, Mercedes no había encontrado realmente circuitos de ese tipo donde la efectividad de su paquete pudiera ponerse de verdad a prueba.

El asfalto liso y las curvas de media y alta velocidad de Lusail eran exactamente eso, y Mercedes aplastó a la competencia, con Russell superando en clasificación al coche no Mercedes más cercano por medio segundo y Antonelli ganando por más de medio minuto.

Es un recordatorio oportuno de que, aunque la competencia entre los equipos de punta ha estado muy ajustada por momentos, Mercedes ha ido desbloqueando de forma constante todo el potencial de su coche de 2026 con la mira puesta en dar otro paso en 2027.

George Russell volvió a sufrir la mala suerte en Qatar al sufrir daños en el suelo del auto en las primeras vueltas.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Perdedor: George Russell

A veces lo único que puedes hacer es reírte. Cuando George Russell salió de la curva 1 en la segunda vuelta de la carrera, no podía creer el campo de restos esparcido sobre la pista en la curva 2, del que no pudo escapar.

Aunque la mayor parte era poliestireno relativamente inofensivo levantado por la excursión fuera de pista de Arvid Lindblad en la largada, también incluía el endplate del alerón delantero del debutante, que causó daños importantes en el coche de Russell e hizo que el W17 perdiera niveles fluctuantes de carga aerodinámica.

Eso dejó a Russell como un blanco fácil, inicialmente aferrado a su liderato con la ayuda de una intervención por órdenes de equipo de Toto Wolff, de Mercedes, antes de perder finalmente la victoria durante la segunda parada en pits para limpiar parte de los daños.

"Sumalo a la lista", dijo Russell después con una sonrisa irónica. "Resume un poco lo que ha sido este año. Estoy deseando que llegue la víspera de Año Nuevo para dejar atrás este año".

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Hablando de campañas duras, Oscar Piastri es otro piloto que busca pasar la página de 2026 lo antes posible después de haber tenido, en general, dificultades para adaptar su conducción a la generación de coches de 2026.

Doha le dio un respiro bienvenido al australiano, con su asfalto sedoso que se adapta mucho mejor a su conducción. Piastri se benefició de la mala largada de su compañero Lando Norris, pero luego terminó como el mejor del resto detrás de las imperiosas Flechas Plateadas, que es todo lo que McLaren puede pedir, pese a que el equipo tomó una decisión equivocada al conservar dos juegos de los neumáticos medios, más frágiles, en lugar de duros.

Sorprendentemente, es apenas el cuarto podio de Piastri en lo que va del año, por lo que supone una inyección de moral de cara a una temporada 2027 crucial.

Photo by: Manuel Eletto

La combinación de la ya mencionada superficie lisa de la pista y las presiones de neumáticos infladas de Pirelli resultó ser la perdición de Ferrari. Pese a tener un coche con un tren trasero firme que, por lo general, disfruta de este tipo de curvas de alta carga aerodinámica, Ferrari no estuvo en ninguna parte durante todo el fin de semana, a un segundo del ritmo de Mercedes, ya que no pudo hacer funcionar el SF-26.

Más contratiempos no ayudaron, desde la parada en pits dolorosamente lenta de Charles Leclerc hasta el hecho de que el tablero de Lewis Hamilton no mostrara el final del coche de seguridad virtual, esto último presumiblemente fuera del control directo del equipo.

Pero aunque Ferrari pueda ser uno de los perdedores del fin de semana en rendimiento, aseguró el segundo puesto en el campeonato de constructores, así que, pese a las frecuentes tormentas mediáticas, algo debe estar haciendo bien. Y, esta vez, sus pilotos no chocaron entre ellos, con Leclerc manteniendo dócilmente la posición según lo indicado al final de la carrera.

Ganador: Max Verstappen, Red Bull

No es que a Verstappen le vaya a importar en lo más mínimo quedarse con el segundo puesto del campeonato, pero sigue siendo un logro enorme teniendo en cuenta que Red Bull comenzó el año a un segundo completo del ritmo.

Verstappen fue otro piloto que luchó con daños aerodinámicos por la grava levantada por un coche delante, y finalmente tuvo que conformarse con el cuarto puesto detrás del McLaren de Oscar Piastri. Un RB22 en pleno funcionamiento quizás le habría permitido intentar atacar a Piastri con los neumáticos duros, los preferidos, pero el cuarto lugar fue suficiente para asegurar el segundo puesto a falta de una ronda.

Curiosamente, Red Bull ahora está a la defensiva en curvas de alta velocidad y es mucho más competitivo en secciones de baja velocidad, exactamente lo contrario de su coche de la generación anterior. Eso significó que Verstappen estuviera más pendiente de lo que necesita mejorar que de celebrar un subcampeonato.

Max Verstappen chases down team-mate Isack Hadjar.

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Consultado sobre si el segundo puesto en el campeonato era un consuelo, respondió de manera previsible: "No lo veo así.

"Creo que para nosotros simplemente es bueno haber tenido una buena segunda mitad. Mejoramos mucho. Porque en el receso de verano definitivamente no pensaba que esto fuera posible. Dimos pasos realmente grandes. Pero también sabemos que tenemos trabajo por hacer. Si realmente querés pelear por un título, necesitamos ser todavía mejores. Eso seguro".

Perdedor: Aston Martin, Honda

Por 15ª vez este año, Lance Stroll no logró llegar a la meta en el Aston Martin con motor Honda, tirando la toalla por molestias en la espalda antes de la mitad de carrera después de daños en el coche por restos —otra víctima—, una parada lenta en pits y la necesidad de una gestión extrema de los neumáticos que lo hicieron caer una vuelta pronto. Fernando Alonso lo siguió hacia el abandono en la vuelta 37 con otro problema de batería.

Un fin de semana de carrera más y la pesadilla 2026 de Aston se habrá terminado. Solo queda esperar que 2027 traiga algunas mejoras muy necesarias. Seguramente no puede empeorar, ¿no?

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