Ganadores y perdedores del Gran Premio de Singapur de F1 2026

El último tramo de un brutal triplete de carreras puede salir realmente para cualquier lado. A medida que el cansancio se acumula en el paddock, a menudo existe el potencial para la intriga política, las disputas y el error humano.

Fuera de la pista, las cosas se mantuvieron relativamente correctas durante el fin de semana de Singapur, pero algunos pilotos desearán haber tomado decisiones diferentes.

Ganador: Gianpiero Lambiase

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Uno podría haber esperado con razón que el nombre de Max Verstappen encabezara la edición de esta semana, pero en lo que puede terminar siendo un fin de semana histórico para Red Bull, es justo pasarle las flores al ingeniero de carrera de confianza del neerlandés.

Mientras Verstappen aprovechaba al máximo el auto muy mejorado de Red Bull para conseguir una victoria controlada en la pista históricamente maldita para el equipo, la decisión de Red Bull de empujar a un emocionado Lambiase al podio para recibir el trofeo de constructores es significativa porque bien podría ser la última victoria del británico como ingeniero de carrera de Verstappen.

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Como ya es bien sabido, Lambiase irá quedando al margen en Red Bull antes de su eventual pase a McLaren, con Tom Hart como su reemplazante. Hart ya tomará el micrófono para hablarle por radio a Verstappen en varias carreras más adelante esta temporada, así que, pese a la mejora de forma de Red Bull, no hay garantía de que la formidable dupla Verstappen-Lambiase sume más triunfos a su cuenta de 73 victorias en grandes premios.

Si esto fue todo para una de las asociaciones más exitosas de la historia de la F1, entonces Verstappen y Lambiase se despidieron con estilo al arrasar en el fin de semana sprint de Singapur, con un fallo del sistema de radio aportando una nota cómica a una noche emotiva.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Sentado en una sala repleta en la hospitalidad de Ferrari, el jefe del equipo, Fred Vasseur, claramente se sintió un poco acorralado tras la última batería de preguntas sobre la estrategia del equipo en Singapur.

No parece haber un equipo más fácil de culpar por su estrategia de carrera que Ferrari, y parte de esa reputación, por supuesto, está arraigada en precedentes. Pero lejos del ruido de las redes sociales, había cierta lógica en lo que Ferrari intentaba hacer en Singapur. Dividió las estrategias de Charles Leclerc, que largó con blandos, y del piloto que iba con medios para presionar a Verstappen, y cuando eso resultó inútil, todavía estaba en buena posición para consolidar un doble podio.

El principal problema fue que el neumático medio fue particularmente malo en Singapur, algo que McLaren reconoció al poner a sus dos pilotos con blandos, y quizá algo que Ferrari también podría haber detectado. Pero sacar pronto a Hamilton del neumático medio desgastado era, por lo tanto, una consecuencia inevitable.

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El principal error de hoy lo cometió el propio Hamilton, a quien llamaron para una doble parada bajo coche de seguridad virtual y se negó a entrar. Si lo hubiera hecho, el equipo probablemente habría asegurado el segundo y tercer puesto, mientras que Hamilton terminó asumiendo la responsabilidad de llegar apenas sexto con un stint excesivamente largo con neumáticos blandos.

"¿Le hicieron tantas preguntas a McLaren ayer?", se irritó Vasseur.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En realidad... sí, Fred. ¡Lo hicimos!

Esta columna está orientada principalmente al resultado de los domingos, y no queremos darles a las carreras sprint más importancia de la que realmente necesitan tener. Pero el toque del sábado en la última vuelta de la sprint de 20 giros, a partir de un ataque poco convincente de Lando Norris sobre su compañero Oscar Piastri, fue un regreso muy poco bienvenido de la saga de las reglas papaya y se sintió particularmente innecesario teniendo en cuenta lo poco que había en juego.

El domingo, Norris pareció mostrar más arrepentimiento y autocrítica, al comentar sobre su primer intento fallido de adelantamiento a Hamilton que fue una de varias malas decisiones que tomó durante el fin de semana.

El jefe del equipo, Andre Stella, comentó que el Norris que vio el domingo —ofreciéndose para ayudar a frenar a Hamilton y acercarlo a Piastri— estuvo muchísimo más cerca del que quiere ver de aquí en adelante. Dicho eso, el italiano también confirmó que habrá más conversaciones rumbo al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos para sacar Singapur del sistema colectivo del equipo.

"No puedo intentar lo que hice", dijo Norris a la prensa después de la carrera. "Nunca debí haberlo intentado en primer lugar, incluso si la maniobra estaba disponible. Tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo. Fue un error de mi parte y le fallé al equipo".

Ganador: Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Preguntado sobre si estaba contento de que Verstappen no esté mucho más cerca de él en el campeonato de lo que está ahora, Antonelli respondió: "Sí, lo sé, porque sería muy aterrador. Sería muy, muy aterrador".

Incluso cuando está al borde de ganar el campeonato, algo que teóricamente podría conseguir en la próxima carrera en Austin, Kimi Antonelli se niega a entusiasmarse demasiado.

Lo que vimos antes en la temporada fue la primera fase de la maduración de Kimi Antonelli. Dominio puro de principio a fin con el mejor auto de la parrilla. La siguiente fase llegó cuando ya no tuvo el coche a batir y se vio obligado a asumir un papel de limitación de daños que requería más madurez.

La sobresaliente remontada del piloto de 20 años en Bakú ya dijo mucho sobre lo lejos que ha llegado, y hubo más de lo mismo en Malasia y Singapur, aunque fuera menos llamativo.

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Lo que también resulta refrescante del joven italiano es que no insiste con las típicas frases falsas que la gente suele repetir en su posición. "Una carrera a la vez, todavía no pienso en el título, cualquier cosa puede pasar".

Antonelli reconoció que su primer título ya está a la vuelta de la esquina y lo usa como motivación para mantenerse fino y seguir funcionando a pleno en lugar de engañarse a sí mismo fingiendo que no existe. "Seguro. Sé que está muy cerca, sé que está ahí", dijo.

"Pero simplemente tengo que asegurarme de seguir haciendo lo mejor que pueda. Este fin de semana no manejé particularmente bien. Sentí que podría haber hecho un mejor trabajo. Pero me siento confiado en que tengo una semana para resetearme. Si no hago bien mi trabajo, entonces el resultado no llegará. Así que, para conseguir lo que quiero, necesito rendir. Es tan simple como eso".

Perdedor: Honda

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Todos sabemos que la respuesta correcta aquí es Aston Martin, y los lectores habituales también sabrán que no nos gusta seguir golpeando a la misma gente trabajadora cuando está en el suelo. Sin embargo, este es un circuito que debería haber favorecido la combinación del AMR26 y el motor Honda, pero eso no vale de mucho cuando este último no funciona como debería.

Todo el fin de semana estuvo condicionado por problemas relacionados con la unidad de potencia, lo que significó que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieran competir realmente, provocando una largada desde el pitlane para ambos pilotos de la que no hubo recuperación.

Realmente fue una mala continuación de lo que había sido un fin de semana mucho más prometedor en Malasia, que le dio puntos a Alonso, y puede que otros circuitos no ofrezcan las mismas oportunidades.