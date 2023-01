Gasly debió "dejar las emociones a un lado" para irse de AlphaTauri F1

Cargar reproductor de audio

Gasly firmó por Alpine tras la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin y después que el equipo no lograra tener los servicios de Oscar Piastri, quien fichó por McLaren.

La decisión de Gasly marca la primera vez que el francés estará fuera del paraguas de Red Bull en la F1, ya que ha pasado toda su carrera en la categoría con AlphaTauri y su predecesor, Toro Rosso, con la excepción de un período de 12 carreras con Red Bull a principios de 2019.

Gasly llevó a la escudería de Faenza a la segunda victoria de su historia en Monza en 2020 antes de ayudarlo a asegurar su mayor cosecha de puntos en F1 hasta la fecha el año siguiente.

El francés ha hablado anteriormente de la comodidad que sintió dentro de la atmósfera pequeña y familiar de AlphaTauri, y admitió que fue "sin duda" una de las cosas más difíciles de dejar.

"Mirando una carrera deportiva, tienes que ser bastante pragmático", dijo Gasly a Motorsport.com.

"Sé dónde quiero ir, sé lo que quiero conseguir en la Fórmula 1. Tienes que dejar las emociones a un lado. Hay que dejar a un lado las emociones y verlo de una manera muy pragmática: ¿cuáles son las mejores oportunidades para alcanzar mi objetivo?"

"Por eso me guié principalmente por el rendimiento, y por estar en un lugar y en un coche que me permitieran rendir aún más".

Pierre Gasly, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly probó por primera vez el monoplaza de Alpine en los test de final de temporada en Abu Dhabi, y dijo que pudo darse cuenta inmediatamente por qué el equipo había terminado cuarto en el campeonato de constructores.

El fichaje se produce después de una temporada difícil para AlphaTauri, en la que cayó hasta la novena posición en el campeonato, con Gasly registrando sólo seis finales en los puntos y un quinto puesto como mejor resultado en Azerbaiyán.

Gasly explicó que una vez que se calmó el revuelo inicial en torno a su traslado a Alpine, le vino a la mente "una parte emocional" cuando se preparaba para dejar AlphaTauri, aunque eso no influyó en su decisión.

"No diría que afecta a la decisión", dijo Gasly.

"Evidentemente, ya he hablado con todo el equipo, con todos los ingenieros, con todos los mecánicos. Para mí, todos ellos han sido mi familia durante todo el tiempo que he estado en la Fórmula 1. He pasado cinco años, el 90% de mi tiempo en la Fórmula 1, con ellos".

"Obviamente va a ser un gran cambio, un gran cambio para ellos también dar la bienvenida a un nuevo piloto cuando durante los últimos cinco años, me han visto llegar (de vuelta a finales de) febrero, probar en Barcelona, y verme marchar en Abu Dhabi".

