La bronca de Gasly porque "regalan" puntos a Racing Bulls en las últimas carreras

Alpine equivocó la estrategia el pasado domingo en Malasia al elegir neumáticos lisos para iniciar la carrera, lo que dejó a Pierre Gasly y a Franco Colapinto sin chance de sumar puntos en el Gran Premio de Bahréin disputado en Sepang.

Para colmo, el rival directo de la escudería de Enstone en el duelo por la quinta posición en el campeonato de constructores, Racing Bulls, tuvo a sus dos pilotos en los puntos tras aprovechar los cambios en el clasificador que se dieron en la parte final de la carrera.

Esto se debe a que durante el período de coche de seguridad que surgió por el retiro del Williams de Alex Albon, el Mercedes de George Russell se retiró de la competencia por una falla en la unidad de potencia, y casi al mismo tiempo Lando Norris se salió de pista al llegar más rápido de lo necesario a la curva uno y tener que esquivar a quienes iban por delante.

Todo esto fue bien aprovechado por Racing Bulls, ya que Liam Lawson avanzó para terminar séptimo en la carrera y Arvid Lindblad cosechó el último punto disponible al cruzar la meta en la décima posición.

En contrapartida, Colapinto llegó 13º tras arrancar 21º y Gasly fue 16º luego de iniciar noveno tras la decisión de Alpine de comenzar con neumáticos lisos en una pista aún mojada le causara una gran pérdida de tiempo a sus pilotos.

"Para el equipo es un día muy doloroso porque, con lo que pasó con Russell y Norris al final, Racing Bulls recibió cinco puntos extra gratis. Así que, en este momento, parece que les regalan cosas en las últimas diez vueltas de las carreras", señaló Gasly en Sepang, en referencia también al incidente de Bakú que dejó fuera de carrera a los dos Alpine y a Norris.

Alpine cayó a 22 puntos de Racing Bulls en el campeonato de constructores. Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La distancia en puntos entre Racing Bulls y Alpine ascendió hasta las 22 unidades, la más grande en lo que va de la temporada. Para Gasly, el enfoque ahora es tomarse esa batalla gran premio a gran premio.

"La diferencia es bastante grande, pero iremos carrera a carrera e intentaremos reducirla", comentó.

Pese al mal resultado en Malasia, el francés encontró esperanza en que Alpine fue competitivo en los fines de semana cuando fue preguntado qué espera del próximo Gran Premio de Singapur.

"Fuimos rápidos en Bakú, fuimos rápidos en la clasificación acá y fuimos rápidos en Madrid, así que quiero creer que seremos competitivos allí", finalizó.