Gasly: "Pérez realmente me apretó a 300km/h"

Gasly fue uno de los protagonistas destacados este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps en su camino a terminar octavo con AlphaTauri, lo que le valió ser elegido por los aficionados como el Piloto del Día.

Uno de los momentos determinantes en la carrera del francés fue su duelo con "Checo" Pérez, cuando en la bajada hacia Eau Rouge el mexicano le puso las cosas difíciles a Gasly, en una maniobra que hizo recordar a lo que el piloto de Racing Point vivió con Esteban Ocon en 2017 cuando ambos eran compañeros, aunque esa vez la maniobra terminó en un toque.

"Honestamente pensé que íbamos contra la pared. No estoy bromeando, yo iba por dentro, estaba como 'no puedo moverme más que eso'. Y en ese punto probablemente vamos a 280km/h o 300km/h”, dijo Gasly al canal británico Sky Sports F1.

"Sergio realmente me apretó, lo que me hizo seguir, fue como 'no voy a levantar, voy a hacer que esto funcione' y estuvo apretado".

"Sergio es un corredor duro, lo sabía. Mi ritmo cardíaco se elevó un poco cuando empezó a apretarme pero yo estaba comprometido y estaba como: 'no hay manera de que vaya a levantar, voy a hacer que este movimiento funcione'. Y fue uno muy bueno", insistió".

Preguntado si en ese tipo de circunstancias evalúa contra quién está corriendo para medir sus acciones, el piloto de AlphaTauri respondió: "En realidad no, porque sabes dónde está el límite y siempre esperas el respeto de todos. Y también, sabes dónde está la línea, no debes cruzarla y ese era el límite pero al final había espacio para un coche".

Gasly también batalló con Sebastian Vettel y adelantó al alemán en una maniobra donde el de Ferrari terminó bloqueando sus neumáticos y cortando la curva de Les Combes.

"E doloroso verlos así de lentos, especialmente cuando ves lo que lograron el año pasado. Está claro que hay un déficit enorme y no pueden realmente luchar. Quiero decir, estoy feliz de terminar por delante de ellos, eso es seguro. Pero están pasando por un momento difícil", dijo sobre Ferrari.

