Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años
La pole position de Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia, en Monza, vuelve a situar a Francia en un lugar que había abandonado desde hacía casi 30 años.
Un francés en la pole position de un Gran Premio de Fórmula 1 era algo nunca visto en el siglo XXI. Este sábado en Monza, Pierre Gasly dio la sorpresa para llevar su Alpine a lo más alto de la tabla de tiempos y borrar esta estadística!
El domingo, saldrá desde el primer puesto de la parrilla de salida, algo que no hacía un piloto francés desde... Jean Alesi en 1997. También fue en Monza, al volante de un Benetton-Renault.
La inesperada pole position del piloto de Alpine, ganador del Gran Premio de Italia en este mismo trazado en 2020, es la 80ª de un francés en Fórmula 1. Jean Alesi también lo había logrado en Monza por primera vez, en 1994 con un Ferrari. Así, las tres últimas poles francesas se han conquistado siempre en el circuito italiano, muy cerca de Milán.
Jean Alesi (Benetton B197 Renault) en 1997.
Photo de: Motorsport Images
¿Y antes? Como era de esperar, Alain Prost ocupa un lugar destacado con sus numerosas pole positions (33) acumuladas bajo los colores de McLaren y de Williams.
Tras el tetracampeón del mundo, René Arnoux es el único piloto de Francia que cuenta con más de diez pole positions, 18 para ser exactos. Pierre Gasly, por su parte, se convierte en el décimo piloto de su país en entrar en este círculo tan cerrado, en el que encontramos a Jacques Laffite (7 pole positions), Jean-Pierre Jabouille (6), Patrick Tambay (5), Didier Pironi (4), Jean-Pierre Jarier (3) y Patrick Depailler (1).
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