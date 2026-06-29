George Russell recurrió a un estilo de conducción "anormal" para ganar en Austria

George Russell dice que todavía está intentando compenetrarse con su monoplaza de Fórmula 1 Mercedes de 2026 y que probó un estilo de conducción "anormal" para asegurarse la victoria en el Gran Premio de Austria.

Russell logró la pole el sábado y la convirtió en su segunda victoria de la temporada el domingo, mientras intenta recortar distancias con el líder del campeonato Kimi Antonelli. Con el italiano terminando tercero, Russell llega ahora a su carrera de casa en Silverstone a 40 puntos de su compañero de equipo.

Pero la victoria de Russell no fue para nada sencilla, ya que estuvo bajo la presión de Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Antonelli también pareció tener una ligera ventaja en ritmo.

Tras una serie de duras derrotas ante Antonelli, y un fallo de la unidad de potencia cuando lideraba en Canadá, Russell sintió que su pole en Barcelona y su actuación en Austria fueron clave para recordarse a sí mismo su propia capacidad.

"Las carreras difíciles sin duda te ponen a prueba psicológicamente, y estos dos últimos fines de semana han sido de vital importancia para mí para recordarme que puedo hacerlo", dijo. "Han sido un par de meses duros con algunas carreras realmente complicadas, con carreras en las que parecía que todo iba en mi contra, y luego algunas carreras con actuaciones difíciles.

"Tengo a mi lado un compañero de equipo realmente increíble, que semana tras semana está ofreciendo actuaciones bastante espectaculares. Así que, para mí, al llegar a Canadá, al llegar a Barcelona desde un punto bastante bajo, necesité mucha resiliencia para poder recuperarme y ofrecer algunas actuaciones sólidas.

"Así que conseguir las dos últimas poles, lograr la victoria aquí este fin de semana, especialmente en un circuito que no creo que se adapte tanto a mí, me hace sentir muy orgulloso."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Pauline Ballet - Formula 1

Eso no significa que Russell tenga ahora completamente dominado su coche de 2026, ya que todavía está ajustando su estilo de conducción para sacar el máximo partido al paquete ganador de Mercedes tras una reforma radical del reglamento.

"Tengo mucha confianza en mí mismo, sabiendo que puedo hacerlo. Tengo menos confianza en poder alinear todo con el coche, la puesta a punto y los neumáticos, porque ha sido muy irregular para mí", admitió.

Por eso empleó un estilo de conducción diferente para gestionar sus neumáticos durante la abrasadora carrera en el Red Bull Ring, sabiendo que su enfoque anterior probablemente no habría funcionado.

"El equipo ha hecho un trabajo realmente increíble para poner sobre la mesa respuestas concretas sobre por qué las actuaciones no eran buenas", explicó. "Estaba claro cuál era el problema, y estaba claro cómo quizá podíamos solucionarlo. Y cuando tal vez revisamos algunos datos históricos, había algunas tendencias de esto, y todo simplemente se ha exacerbado con este nuevo coche.

"Al llegar a este fin de semana de carrera, quizá mi enfoque anterior me habría perjudicado mucho en un circuito como este. Y conduje la carrera de forma muy diferente y bastante anormal, para ser sincero, para gestionar los neumáticos, y funcionó bastante bien.

"El año pasado, realmente sabía cómo manejar los neumáticos en circuitos calientes, circuitos fríos, superficies lisas, superficies rugosas. Y este año, no, para ser sincero. Así que estoy reconstruyendo eso."