Fórmula 1 GP de Sao Paulo

George Russell lanza una academia de karting para jóvenes pilotos

El piloto de Mercedes en la F1 espera hacer que el automovilismo sea más accesible desde una edad temprana

Ed Hardy

Publicado: 12 nov 2026, 14:05

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La presentación de la GR63 Academy.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La estrella de la Fórmula 1 George Russell lanzó una academia de karting en asociación con el circuito de Silverstone para hacer que el automovilismo sea más accesible y descubrir a la próxima joven superestrella.

El ganador de ocho grandes premios lanzó el jueves su GR63 Karting Academy, abierta a niños y niñas de entre ocho y nueve años, con sede en la pista de karting de Silverstone.

Cuenta con un "camino de cuatro etapas hasta la cima" y comenzará en diciembre con un formato de acceso abierto que invitará a todos los pilotos elegibles a Silverstone, donde 80 serán seleccionados para la segunda etapa.

Eso hará que los 80 pilotos compitan en el "GR63 Shootout" el 31 de enero para determinar las 25 plazas de un campeonato de ocho rondas en Silverstone de marzo a noviembre de 2027.

El campeonato está totalmente financiado para cada piloto y los cinco mejores se enfrentarán en la cuarta etapa el próximo diciembre, donde el ganador recibirá una campaña de karting completamente financiada en 2028.

"El karting es donde todo comenzó para mí", dijo Russell, que ganó títulos a nivel nacional e internacional antes de progresar a la competición de monoplazas.

"Me enseñó todo en lo que me he apoyado a lo largo de mi carrera. Sé lo difícil que es para los jóvenes pilotos con talento conseguir esa primera oportunidad, especialmente cuando los presupuestos son ajustados.

George Russell, Mercedes

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Con la GR63 Karting Academy, quiero devolver algo encontrando esos talentos ocultos y dándoles el apoyo y la plataforma que necesitan para alcanzar su potencial.

"Estoy realmente agradecido a Silverstone y al British Racing Drivers’ Club por ayudar a hacer esto posible".

La academia está diseñada para quienes "quizás no tengan el presupuesto necesario para progresar en el deporte", con los costos en el automovilismo, tanto a nivel de base como en la cima, en aumento.

Así, los costos para ingresar en la etapa inicial de la academia son de £25, cifra que sube a £75 para el "GR63 Shootout", antes de que todo esté completamente financiado desde la tercera etapa en adelante.

El presidente del BRDC, David Coulthard, dijo: "Como propietarios de Silverstone y guardianes del automovilismo británico, el BRDC siempre ha estado comprometido con reinvertir en el deporte y fomentar el talento local.

"Ese compromiso ha tenido un papel importante en el largo historial de éxitos de Gran Bretaña en el automovilismo, y es una gran fuente de orgullo para el Club y sus miembros.

"La GR63 Academy captura perfectamente ese espíritu, y estamos encantados de trabajar con George para apoyar a la próxima generación de pilotos aquí en Silverstone".

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