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George Russell responde a los comentarios de Max Verstappen: fueron "divertidos", pero mantengo lo que dije

George Russell reflexionó sobre su cruce de declaraciones con Max Verstappen y su error crucial en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Filip Cleeren

Publicado: 26 nov 2026, 16:02

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Dos años después de su último gran cruce por esta misma época del año, Russell y Verstappen volvieron a enfrentarse la semana pasada en Vegas tras un incidente de obstaculización en los entrenamientos libres que enfureció a Russell, con Verstappen arruinando la vuelta del piloto de Mercedes al adelantarlo en la última curva, una regla no escrita que al neerlandés no suele importarle romper. Russell respondió metiendo su auto por el interior y sacando a Verstappen de la pista.

El resultado final fue una repetición innecesaria, aunque moderadamente entretenida en este momento tranquilo de la temporada, de la rivalidad fuera de pista entre Verstappen y Russell.

"Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así y ande por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo", dijo Russell.

Así que, cuando Russell mandó su Mercedes contra el muro mientras intentaba adelantar a su compañero Kimi Antonelli, justo detrás del líder Verstappen, el tetracampeón del mundo no pudo ocultar su satisfacción después de la carrera. "Habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente desafiar eso. Así que no me molesta. Y hoy el karma es una perra".

Unos días después, los ánimos se calmaron y, aunque Russell quizás no gane demasiados juegos mentales contra el imperturbable neerlandés, mantiene lo que dijo.

"Me parecieron bastante divertidos algunos de los comentarios posteriores a la carrera, pero al final del día, él hizo una carrera increíble y la ganó, así que realmente puede permitirse decir lo que quiera", reflexionó Russell cuando fue consultado sobre el tema.

"Al final del día, supongo que mantengo lo que dije después de la práctica, pero él fue quien salió y ganó la carrera. Yo no.

"La forma en que respondí en pista habría sido la misma si hubiera sido cualquier piloto, porque sabés que si estás entrando en la última curva, preparando tu vuelta, si alguien te adelanta en esa curva, tu siguiente vuelta queda arruinada.

Así que tenés que decidir si intentás recuperar la posición y empezar tu vuelta con normalidad o simplemente aceptar que vas a perder esa siguiente vuelta porque estás demasiado cerca del auto de adelante".

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Mi nivel de riesgo es demasiado alto"

Russell podría haber respondido en pista, ganando la carrera mientras él y Verstappen peleaban vuelta tras vuelta como parte de una seguidilla de adelantamientos propia de un óvalo. Pero, tras quedar detrás de Antonelli, Russell asumió un riesgo demasiado grande al intentar adelantar a su compañero por el interior sucio de la curva 4 y terminó contra el muro.

El británico admitió que está tan ansioso por conseguir un gran resultado en este cierre de temporada ya definido que probablemente está asumiendo demasiados riesgos para intentar lograr una victoria más que levante la moral después de lo que ha sido una campaña brutal.

"Obviamente, mi error en Vegas llegó cuando intentaba adelantar a mi compañero", dijo. "Creo que la verdad es que mi nivel de riesgo probablemente está un poco demasiado alto en este momento porque simplemente quiero ir por esos grandes resultados y sumar algunos momentos destacados hacia el final de la temporada.

"Si esa hubiera sido la primera carrera de la temporada, de ninguna manera habría intentado esa maniobra con dos vueltas por delante. Pero con dos carreras restantes en la temporada, quería ir por ello.

"No fue por frustración. Fue simplemente estar dispuesto a arriesgar más para conseguir una victoria. ¿Fue un error visto en retrospectiva? Sí. Pero, como mencioné, podría haber sido conservador y estoy seguro de que habría terminado tercero o segundo. Y probablemente me habría frustrado conmigo mismo por no haber intentado la maniobra".

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al reflexionar sobre su último cruce con Verstappen, Russell sugirió que había sido demasiado abierto con los medios al decir lo que piensa, algo que, según él, es su "mayor aprendizaje" de todo el episodio.

"Quizás he sido culpable de ser demasiado abierto y honesto", agregó. "Siento que tengo una buena relación con todos los medios y periodistas, y a veces olvidás que no estás hablando con una sola persona. Estoy hablando con millones de personas por televisión, así que creo que esa buena relación en realidad probablemente me ha perjudicado un poco. Y eso, supongo, son lecciones de vida en este mundo en el que vivimos.

"La competencia está en la pista y ahí es donde quiero tener las batallas. Respeto enormemente a Max por su talento al volante y por todo lo que ha logrado en pista. Y eso es todo, en realidad. No busco tener malas relaciones con la gente. Simplemente no soy ese tipo de persona".

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