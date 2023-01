El GP de Arabia Saudita de F1 seguirá en Yeda al menos hasta 2027

Arabia Saudita recibió su primera carrera de F1 en 2021 en el circuito de Jeddah Corniche, que estaba destinado a ser una pista temporal para el gran premio antes de trasladarse a la nueva ciudad de Qiddiyah que se encuentra en construcción en las afueras de Riad.

Sin embargo, a medida que avanzan las obras de construcción de las modernas instalaciones, se espera que Yeda siga albergando la carrera durante al menos otros cuatro años, y que algunas de las instalaciones provisionales del circuito se conviertan en permanentes.

"Es importante que la pista de Yeda esté preparada para el futuro y, por este motivo, hemos vuelto a trabajar con la FIA y la Fórmula 1 para asegurarnos de contar con un circuito que nos permita albergar este deporte en Yeda mientras comienzan las obras en el trazado de Qiddiyah", declaró Martin Whitaker, Director General de la Saudi Motorsport Company, promotora de la carrera.

"El centro automovilístico de Qiddiyah se está diseñando para ser líder mundial en diseño de circuitos de Fórmula 1 y entretenimiento. Qiddiyah, un proyecto único y emocionante, será un lugar que todo el mundo querrá visitar".

"Pero ahora mismo y en un futuro inmediato, el foco y los ojos del mundo estarán puestos en Yeda y la costa del Mar Rojo en el mes de marzo".

Fans watch the start of the race from the Paddock Club balcony

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images