Resultados

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Los resultados completos del viernes del Gran Premio de Brasil de F1 2026

Estos son los resultados completos de la FP1 y la FP2 del Gran Premio de Brasli de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

Federico Faturos

Editado: 6 nov 2026, 20:26

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli cerró el viernes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 2026 con el mejor tiempo en Interlagos. El piloto de Mercedes lideró la FP2 con una vuelta de 1m10s763, por delante de Lando Norris, a 0s253, y Max Verstappen, a 0s259.

George Russell terminó cuarto en el segundo entrenamiento, seguido por Oscar Piastri y los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto fue octavo ante su público, mientras que Isack Hadjar y Oliver Bearman completaron el top 10.

En la FP1, Norris había marcado el camino con 1m11s717, seguido por Antonelli a 0s082 y Verstappen a 0s236. Hamilton y Russell completaron los cinco primeros en una sesión con varios pilotos titulares cediendo sus coches a jóvenes pilotos.

Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica con 1m12s654 y fue 11° en la segunda, en la que registró 1m11s996. El argentino quedó a solo cinco milésimas del top 10 y por delante de los dos Racing Bulls y de su compañero Pierre Gasly, que regresó en la FP2 tras dejar su Alpine a Gabriele Minì en el primer ensayo.

Sergio Pérez comenzó su actividad en la segunda práctica después de ceder su Cadillac a Colton Herta en la FP1. El mexicano finalizó 20° con 1m13s316, por delante de Valtteri Bottas.

Rafael Camara, en su debut con Haas, terminó 18° y 16° en las dos sesiones.

Fórmula 1 - GP de Brasil - 2° Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

S 219.216 2 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

0.253 S 218.435 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

0.006 S 218.416 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.273

1'11.036

0.014 S 218.373 5 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.321

1'11.084

0.048 S 218.226 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 35

+0.450

1'11.213

0.129 S 217.831 7 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

+0.720

1'11.483

0.270 S 217.008 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+1.017

1'11.780

0.297 S 216.110 9 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 33

+1.076

1'11.839

0.059 S 215.932 10 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 36

+1.228

1'11.991

0.152 S 215.476 11 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+1.233

1'11.996

0.005 S 215.461 12 A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 36

+1.245

1'12.008

0.012 S 215.426 13 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 36

+1.279

1'12.042

0.034 S 215.324 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

+1.346

1'12.109

0.067 S 215.124 15 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 34

+1.775

1'12.538

0.429 S 213.852 16

R. Câmara Haas F1

51 Haas Ferrari 30

+1.798

1'12.561

0.023 S 213.784 17 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 33

+1.979

1'12.742

0.181 S 213.252 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 31

+2.179

1'12.942

0.200 S 212.667 19 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 37

+2.190

1'12.953

0.011 S 212.635 20 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 34

+2.553

1'13.316

0.363 S 211.582 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33

+2.620

1'13.383

0.067 S 211.389 22 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 0

Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Brasil - 1° Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

0.040 S 213.510 10 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

0.061 S 213.331 11

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 28

+1.116

1'12.833

0.118 S 212.985 12 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 27

+1.120

1'12.837

0.004 S 212.974 13 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.300

1'13.017

0.180 S 212.449 14 A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 32

+1.321

1'13.038

0.021 S 212.388 15 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 16

+1.654

1'13.371

0.333 S 211.424 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.794

1'13.511

0.140 S 211.021 17 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 12

+1.874

1'13.591

0.080 S 210.792 18

R. Câmara Haas F1

51 Haas Ferrari 30

+1.979

1'13.696

0.105 S 210.491 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+2.043

1'13.760

0.064 S 210.309 20 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 31

+2.558

1'14.275

0.515 S 208.850 21

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 11

+2.640

1'14.357

0.082 H 208.620 22

F. Slater Audi

98 Audi Audi 7

+3.249

1'14.966

0.609 H 206.925 Ver los resultados completos

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