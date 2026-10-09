George Russell marçó e mejor tiempo en la FP1 del Gran Premio de Singapur en una sesión donde la mayoría eligió el compuesto medio, en vez del blando, para los simulacros de clasificación ya que este último es obligatorio para las dos primeras fases de la clasificación sprint.

El piloto de Mercedes, que tiene una penalización para la parrilla de salida de domingo, registró 1m32s274 para liderar el clasificador, seguido por los pilotos de Ferrari y McLaren: Charles Leclerc fue segundo, por delante de Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri en un top 5 logrado con la goma blanda.

Max Verstappen fue el mejor entre quienes giraron con los medios al quedar a 0s732 de la cima, seguido de Kimi Antonelli, Isack Hajdar, Pierre Gasly y Liam Lawson en las diez primeras posiciones.

Franco Colapinto finalizó la sesión en la 19° posición con un mejor tiempo personal de 1m34s983 con la goma media, mientras que Sergio Pérez fue 21° al girar en 1m35s299 con los blandos.

Así se desarrolló la práctica libre del GP de Singapur:

La única práctica libre del fin de semana del Gran Premio de Singapur arrancó con 32 grados de temperatura ambiente y 52 sobre el asfalto, con un 62% de humedad en el circuito urbano de Marina Bay.

Franco Colapinto lideró el pelotón al salir desde el pitlane en un comienzo en el que los neumáticos duros —el compuesto C3 de Pirelli— fueron los elegidos por todos los pilotos, con la excepción de Checo Pérez, que salió con los medios.

Max Verstappen se colocó al frente con 1m35s641 en los minutos iniciales, seguido por George Russell a casi cuatro décimas de diferencia, con Lewis Hamilton en el tercer lugar.

Colapinto se metió momentáneamente en el top 10 al girar en 1m37s819, mientras que Pérez era 20° con 1m39s011.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Al cumplirse los primeros 15 minutos, con una pista que se presentaba muy sucia, el clasificador cambiaba rápidamente y Lando Norris lideraba con 1m34s367, medio segundo por delante de Verstappen, Russell y Leclerc.

Colapinto cerró su primer stint con 1m36s752 y era 15° en el clasificador, cuatro lugares por detrás de su compañero, Pierre Gasly, que ocupaba el 11° puesto con 1m35s691. Los Cadillac, en tanto, ocupaban las dos últimas posiciones.

Russell saltó al primer puesto con 1m33s886, relegando a Leclerc por 83 milésimas, con Hadjar a una décima y media en la tercera posición, antes de que Antonelli llegara a la cima con 1m33s830 para superar a su compañero de equipo.

Colapinto montó un juego nuevo de neumáticos medios para su segundo stint, que estuvo destinado a trabajar en el ritmo de carrera en un momento de la sesión en el que ocupaba la 18° posición.

Cumplida la primera media hora, Oliver Bearman era quien más vueltas había completado, con 17 giros, todos en un mismo stint, mientras que Verstappen era el que menos había rodado, con siete vueltas en su cuenta personal.

Nico Hülkenberg, que era octavo en el clasificador, provocó un período de Virtual Safety Car a 20 minutos del final debido a lo que parecía ser una falla de transmisión, que lo obligó a detenerse justo a la salida del pitlane.

Nico Hulkenberg con la decoración especial de Audi para el GP de Singapur. Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Los simulacros de clasificación llegaron en los últimos 15 minutos, con los pilotos eligiendo entre neumáticos blandos y medios, ya que estos últimos son obligatorios para la SQ1 y la SQ2 de la clasificación sprint.

Russell, con blandos, se colocó al frente con 1m32s864, pero Hamilton lo relegó con 1m32s821 con el mismo compuesto, con Piastri a 0s077, también con los C5. Antonelli, con neumáticos medios, era quinto a siete décimas, seguido de Verstappen, también con los C4 en su Red Bull.

Colapinto giraba en 1m34s983 para colocarse 18° con neumáticos medios, mientras que Gasly se acomodaba octavo con 1m34s038 con el mismo compuesto en su Alpine.

Checo Pérez eligió los neumáticos blandos para lograr una vuelta de 1m35s529 que lo dejaba 20°, casi una décima por delante de Valtteri Bottas, que llevaba el mismo tipo de neumáticos.

A cuatro minutos del final, Russell llevó la referencia a 1m32s274 para volver al primer lugar del clasificador, con Norris saltando al segundo puesto con 1m32s547, también con neumáticos blandos, pero Leclerc lo superó sobre la bandera a cuadros con una vuelta de 1m32s472.