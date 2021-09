Bottas: "Es molesto no tener la pole en la estadística"

El piloto de Mercedes no quedará en la historia oficial como el autor de la pole position para el evento de Monza después de que la FIA decidiera que el galardón normalmente iría al ganador de las carreras sprint, que se están probando en tres fines de semana de grandes premios de F1 este año.

Pero la decisión de Mercedes de montar el cuarto motor de Bottas de 2021 antes de la clasificación del viernes significa que caerá a la parte trasera de la parrilla para el gran premio del domingo.

Después de perseguir a Bottas durante toda la carrera sprint del sábado, tras la mala salida de su rival por el título, Lewis Hamilton, Max Verstappen será acreditado oficialmente con la pole oficial luego de terminar segundo hoy.

Al igual que la situación a menudo citada de Michael Schumacher, que no obtuvo la pole oficial para el GP de Mónaco 2012 (que fue para el eventual ganador de la carrera, Mark Webber), ya que cumplió una penalización en la parrilla por chocar con el Williams de Bruno Senna en el evento anterior en España, Verstappen añadirá la pole de Monza a sus diez anteriores, ya que saldrá desde el primer lugar de la parrilla el domingo.

Cuando se le preguntó lo irritante que era haber conseguido la pole en dos ocasiones, teniendo en cuenta que el piloto que terminó arriba en la Q3 ha recibido la pole en todas las carreras entre Bahréin 2006 y Silverstone 2021, donde la F1 celebró su primer experimento de carrera sprint, Bottas respondió: "Seguro que es molesto haber hecho unos buenos dos últimos días".

"Una buena actuación y luego como que te reseteas completamente para el día después y empiezas desde atrás".

"Pero este tipo de cosas no están en mis manos, así que no voy a gastar demasiada energía ni ser demasiado negativo porque no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo único que puedo hacer es esforzarme al máximo e ir al máximo mañana".

"Pero al menos he conseguido algunos puntos, cada punto cuenta. Para mí personalmente y para nosotros como equipo. Y una bonita medalla".

En cuanto a cómo se siente por salir último en el gran premio del domingo después de una prueba "perfecta" en Monza hasta ahora, Bottas dijo: "¿Qué puedo decir? Ha sido un fin de semana perfecto hasta ahora y luego tengo una penalización en la parrilla. Eso pasa".

"Pero es bueno ver que tenemos un coche fuerte aquí, buen ritmo. Mañana lucharé por estar lo más arriba posible".

"Un podio es posible. Todo es posible, para ser honesto".

"Si miras la carrera del año pasado y lo que pasó (con Pierre Gasly ganando una carrera caótica y con muchas situaciones), nunca se sabe, así que seguiré empujando".