Después de un estreno en el Gran Premio de Australia marcado por la dificultad de recuperar energía en la pista de Melbourne, y una visita a China que permitió a los pilotos competir en un circuito con características opuestas, la Fórmula 1 llega ahora a Suzuka.

El tradicional trazado japonés de 5.807 metros de recorrido y 18 curvas presentará nuevos desafíos para pilotos y equipos en cuanto al despliegue y la recarga de la energía, las limitadas zonas de modo recta y las posibilidades de adelantamiento.

En la previa del fin de semana de carrera en Japón, Dave Greenwood, director de carrera de Alpine, ofreció su visión sobre qué se puede esperar en la tercera cita de la nueva era reglamentaria de la máxima categoría.

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La primera parte del circuito de Suzuka, una de las más reconocidas con su seguidilla de 'eses' de la curva 3 a la 7, ya marcará una diferencia respecto a cómo se transitaba ese sector en el pasado.

"Con una menor carga aerodinámica en los autos, definitivamente veremos velocidades de paso por curva más bajas en la secuencia inicial —las ‘eses’ desde la curva 3 a la 7— y los pilotos las tomarán en una marcha más baja. Para el inicio del segundo sector, desde la primera Degner hasta la horquilla, los autos deberían estar en una ventana de rendimiento mucho más similar a la del año pasado", comentó Greenwood.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En cuanto a la sección de la Cuchara, que abarca las curvas 13 y 14 del circuito en el segundo sector, Greenwood señaló que será más desafiante para los pilotos con los nuevos monoplazas.

"El efecto de la menor carga aerodinámica se sentirá especialmente en la Cuchara. Los pilotos estarán limitados por el agarre durante más tiempo allí, lo que lo hará más desafiante. Creo que veremos más variación en las trayectorias, y es crítico por la salida que necesitas hacia la siguiente recta.

"La FIA ha confirmado que habrá solo dos modos de recta en Suzuka: el primero es después de la Cuchara, terminando justo antes de la 130R, y el segundo está en la recta de salida/llegada", señaló.

La recuperación y la gestión de la energía volverán a ser aspectos clave en la puesta a punto de los autos y en la forma de conducir de los pilotos. Al respecto, Greenwood explica los sectores a tener en cuenta.

"(Suzuka) no está nada mal para la recuperación, pero también tiene sus desafíos por las rectas largas. Creo que veremos cierta variación en las velocidades a través de la 130R entre los equipos, ya que no querrás desperdiciar energía si estás perdiendo velocidad lateral en los neumáticos. Creo que veremos autos recuperando energía antes de llegar a la chicana de la curva 16. También creo que seremos mucho más rápidos que en años anteriores a la salida de la horquilla y en la salida de la Cuchara".

Franco Colapinto, Alpine, viene de lucirse en China, una pista que no conocía. También será su primera vez en Suzuka. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Los adelantamientos se han vuelto cada vez más difíciles en Suzuka en los últimos años, algo que quedó en evidencia con la victoria de Max Verstappen en 2025 tras salir desde la pole y lograr mantener detrás a los más veloces McLaren. Eso podría cambiar este año, pero para Greenwood, el Gran Premio de Japón difícilmente vea la gran cantidad de adelantamientos que se vio en Australia y en China para iniciar la temporada, ya que imagina más complicado que un piloto pueda devolver un sobrepaso con facilidad.

"Es difícil de decir, pero con el punto de detección de adelantamiento antes de la última curva, tendrás el impulso de adelantamiento en la recta de salida/llegada. Aunque no es tan potente como el DRS, sigue siendo efectivo. Si haces un adelantamiento antes de la curva 1, será difícil que alguien te lo devuelva porque entras en las Esses y no en otra recta", concluyó.