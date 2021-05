Sainz: "Intenté poner presión a Verstappen pero iba bien"

Carlos Sainz entró en los libros de historia de Ferrari este domingo al lograr subirse al podio del GP de Mónaco de Fórmula 1 en apenas su quinta carrera con la Scuderia.

El segundo puesto del español es el 102º podio para su país en la Fórmula 1 y el 774º de la historia del equipo italiano. Además, es el 58º piloto que logra entrar en un top 3 vestido de rojo.

El hecho de que Charles Leclerc, su compañero, no pudiera tomar la salida después de que Ferrari descubriera la rotura de un palier instantes antes del cierre del pitlane antes de la carrera, añadió un extra de responsabilidad a Sainz.

"Sí, es un buen resultado. Si me hubieran dicho antes de venir a Mónaco que acabaría segundo, lo habría aceptado. Es solo que las circunstancias del fin de semana, con Charles en la pole, y yo perdiendo la oportunidad en la clasificación de ayer, en una buena vuelta... Tal vez no me sabe tan bien como debería", fueron las primeras palabras de Sainz en una jornada histórica.

"Pero estoy seguro de que cuando reflexione sobre el fin de semana, estaré muy contento y orgulloso del fin de semana y creo que Ferrari, como equipo, tiene que estar orgulloso del coche, y del paso que han dado este año".

Cuando David Coulthard, ex piloto de F1, le preguntó si corrió con el abandono de última hora de Charles Leclerc en la cabeza, Sainz respondió: "Sí, es decir, cuando ves que el otro coche no sale desde la pole, de repente la responsabilidad recae sobre ti para intentar salvar el fin de semana".

"Sabes que el otro coche no sale desde la pole y quieres dar al equipo al menos un podio. Se trataba de hacer una buena salida, alrededor de los pitstops hubo mucho tráfico y estábamos doblando al resto de coches muy rápido".

"Y obviamente, Valtteri (Bottas) tuvo esa mala parada en boxes, pero incluso sin eso me sentí muy bien con el coche hoy. Y sentí que el equipo se merecía al menos un podio este fin de semana".

En los micrófonos de DAZN F1 de España profundizó un poco más: "Hoy más no se podía hacer. Creo que hemos tenido muy buen ritmo todo el fin de semana y ha habido ratos de la carrera donde lo he podido demostrar, así que contento con el segundo puesto. Quizás no tan contento por el equipo, por esa sensación que se te queda después de haber tenido ahí la pole al alcance de tu mano y no haber ganado la carrera. Pero después de lo que pasó ayer, ser segundos era lo máximo que se podía hacer, Max no ha cometido ningún error y no se podía pasarle".

"La clave de hoy era a la mínima oportunidad que había demostrar el ritmo. Ha habido un momento en el que he intentado poner un poco de presión a Max para ver si podía acercarme, me he puesto a dos o tres segundos, pero se veía que iba también cómodo con el coche y que habían mejorado desde el jueves. Además, hemos visto que teníamos mucho graining con los duros, algo que no esperábamos. Pero saliendo cuarto, acabar segundo en Mónaco es una buena situación".

Sainz se mostró satisfecho, pero sigue dándole vueltas a cómo habría cambiado la película de lograr la pole position el sábado.

"He ido muy rápido y cómodo todo el fin de semana, por eso esa sensación agridulce por el equipo. Aunque si me dices que acabo segundo en Mónaco antes de venir, por supuesto que lo habría comprado. Pero después de ver cómo íbamos todo el fin de semana, igual no tanto", añadió.

"Eso sí, es un día para estar contentos, un fin de semana para demostrar que la próxima vez que se presente una oportunidad de ganar, voy a estar ahí para aprovecharla".

Las fotos de Carlos Sainz en el histórico GP de Mónaco 2021 de Fórmula 1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 3 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 4 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 5 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari Lando Norris, McLaren 6 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Lando Norris, McLaren, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, en el desfile de pilotos 7 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine Lewis Hamilton, Mercedes Lando Norris, McLaren Carlos Sainz Jr., Ferrari Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 8 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren y Carlos Sainz Jr., Ferrari 9 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 43 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans watch as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 43 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 43 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 17 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, pasa mientras Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca al final de la clasificación 20 / 43 Foto de: Jean Petin / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 22 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 23 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 24 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 25 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 26 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 27 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 28 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 29 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 30 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 31 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 32 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 33 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 34 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 35 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 36 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 37 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 38 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 39 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 40 / 43 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 41 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 42 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 43 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images