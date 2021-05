Leclerc arrancaría primero en su carrera de casa después de encabezar la clasificación con su Ferrari el sábado, donde chocó en los minutos finales. Esta situación generó preocupación por el estado de la caja de cambios tras el impacto que sufrió.

A pesar de que Ferrari realizó comprobaciones que no mostraron "ningún daño grave" en la caja de cambios, el equipo encontró un problema en el eje de transmisión al encender el coche de Leclerc antes de salir a la parrilla.

Esto se tradujo en que Leclerc no pudo tomar la arrancada y le negó la oportunidad de luchar por su primera victoria desde el Gran Premio de Italia de 2019.

“Cuando llegué al garaje fue muy, muy difícil sentirse bien”, dijo Leclerc en la zona de televisión durante la carrera.

“Pero supongo que por desgracia me estoy acostumbrando a esta sensación aquí (en Mónaco). Nunca he terminado una carrera aquí. Este año no la arranco y salía desde la pole”.

"Es difícil de asumir, pero siendo honestos lo siento también por el equipo porque los mecánicos han hecho un trabajo muy duro ayer para tratar de comprobar todo”.

“Ellos estaban contentos esta mañana al ver que todas las piezas parecían estar bien, pero entonces ocurrió esto. Es una pena para todos”.

Leclerc nunca ha llegado a la bandera a cuadros en Mónaco. En las dos ocasiones que corrió en la Fórmula 2 se retiró al igual que en sus dos salidas anteriores en la F1.

El fallo en la arrancada se produjo menos de 24 horas después de que el jefe del equipo, Mattia Binotto, dijera que Ferrari no arriesgaría con la caja de cambios de Leclerc, afirmando que el equipo asumiría una penalización de cinco posiciones en la parrilla si lo consideraban necesario.

Marshals assist Charles Leclerc, Ferrari SF21, after he crashes out of Qualifying Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Pero Leclerc dijo que se estaba analizando cuál era el problema exacto que se presentó en el eje de transmisión y cómo se relacionó con el accidente de la Q3.

“No podría decir mucho porque, por ahora, no estoy al tanto de todo”, dijo Leclerc.

"Pero lo que sé es que aparentemente no viene de la caja de cambios, sino que es de la parte trasera izquierda del coche. Tendremos que ver después de la carrera en las investigaciones si está relacionado con el accidente o no”.

"Pero aún es temprano para hablar de eso”, finalizó el monegasco.