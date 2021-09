Sergio Pérez inicia desde el pitlane el GP de Países Bajos

"Checo" Pérez tuvo una sesión de clasificación desastrosa el sábado, cuando se quedó sin tiempo para dar una vuelta en el cierre de la Q1 y como resultado quedó eliminado al finalizar 16°.

Como se informó el sábado, el equipo decidió rápidamente darle una nueva unidad de potencia, para que tuviera un motor fresco de cara a la cita de Monza del siguiente fin de semana.

Sin embargo, la documentación de la FIA ha revelado que el depósito de energía es de una especificación diferente. Un portavoz de Honda declinó dar más información, más allá de señalar que las razones detrás del cambio no eran "nada especial".

Un cambio de especificación provoca una salida desde el pitlane, y por lo tanto el equipo también ha aprovechado la oportunidad para hacer cambios de puesta a punto en un esfuerzo por ayudar a Pérez a progresar desde la parte trasera del pelotón.

Preguntado después de la clasificación sobre sus perspectivas, Pérez señaló: "Creo que nos enfrentamos a una carrera en la que nadie sabe realmente qué esperar. Pueden pasar muchas cosas".

"Desde luego es un circuito que exige mucho a los pilotos. Así que todo será posible mañana (por hoy). Será difícil adelantar, será difícil seguir (a otro coche), pero tendremos que hacer una carrera lo mejor posible".

Latifi, por su parte, clasificó 14° después de protagonizar un fuerte accidente en la Q2. Dada la naturaleza del impacto era evidente que la caja de cambios podría estar dañada, y la FIA ha confirmado que ha sido cambiada.

Esto conlleva una penalización de cinco puestos, pero se ve superada por un cambio en las especificaciones del alerón delantero que significa que el piloto de Williams también tiene que salir desde el pitlane.

Preguntado por Motorsport.com sobre el accidente, Latifi dijo: "Me dije que no tenía nada que perder y fui a por el resto de la vuelta cuando vi que estaba mejorando y simplemente juzgué mal el punto de giro en la curva 8 y me fui a la hierba. Me sorprendería que no tuviéramos que cambiar (la caja de cambios) por cómo fue el impacto".

Debido a que Latifi clasificó por delante de Pérez, el canadiense se alienará antes que el mexicano en el pitlane para el inicio de la carrera.

