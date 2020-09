Bottas gana en Rusia tras sanción a Hamilton y Pérez es cuarto

El momento determinante de la décima ronda de la temporada 2020 disputada este domingo en Sochi ocurrió antes del mismo inicio de la carrera, cuando Hamilton realizó dos prácticas de largada en zonas prohibidas.

Los comisarios anunciaron que el piloto de Mercedes se encontraba bajo investigación y finalmente, tras ocho vueltas disputadas en el GP de Rusia, informaron de una doble sanción de cinco segundos para Hamilton, quien había realizad una muy buena salida desde la pole position para mantenerse al frente del pelotón.

El cambio de los comisarios: Marcha atrás: quitan a Hamilton el castigo en su licencia

Bottas, desde el tercer puesto, le ganó la segunda posición a Verstappen al inicio e incluso llegó a amenazar la posición de Hamilton en la curva 2, aunque quedó por fuera y no pudo concretar la maniobra.

El finlandés, sin embargo, se mantuvo girando cerca de su compañero de equipo, quien en la 16° vuelta de las 53 previstas ingresó a los pits para cambiar de neumáticos blandos a duros y cumplir allí sus diez segundos de penalización.

Bottas heredó el liderazgo en ese momento y a partir de allí se encaminó a una cómoda victoria, la segunda para él en el circuito de Sochi tras la obtenida en 2017 y la segunda de la temporada luego de haber ganado la primera competencia de 2020, el GP de Austria.

Verstappen había dicho el sábado tras la clasificación que apostaba a lograr una buena succión detrás de Hamilton para atacarlo por el liderazgo, pero el holandés no movió bien y no solo no pudo ir por la punta, sino que se vio claramente superado por Bottas y hasta Daniel Ricciardo, de Renault, se le puso a la par antes que el de Red Bull cortara la curva 2 por la chicana alternativa y regresara detrás del australiano.

Ricciardo luego tuvo una leve pasada de largo que le permitió a Verstappen acomodarse tercero y a partir de allí no tuvo mucho más que hacer, ya que su ritmo no era suficiente para atacar a los Mercedes aunque sí lo fue para sostener a Hamilton detrás una vez que el seis veces campeón se detuvo en pits.

El tercer lugar, al menos, representa la primera vez que Red Bull llega al podio en el Gran Premio de Rusia, una cita que desde que llegó al calendario de la F1 en 2014 siempre tuvo a un Mercedes en lo más alto.

Pérez, a las puertas del podio en Sochi

Sergio Pérez llevó a su Racing Point RP20 hasta la cuarta posición en Sochi. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Checo" Pérez comenzó desde la cuarta posición pero se vio adelantado por los dos Renault en el inicio, aunque luego pudo recuperar esos dos lugares, primero adelantando a Ricciardo en la vuelta 15 en una gran maniobra entre las curvas 3 y 4 y luego con un overcut sobre Ocon.

El piloto mexicano había iniciado el fin de semana con un dardo contra Racing Point por ocultarle información, algo que luego fue aclarado con el equipo, pero sin dudas esta cuarta posición le viene muy bien al de Guadalajara mientras busca un asiento en la F1 para la temporada 2021.

Ricciardo recibió una sanción de cinco segundos por una infracción en la curva 2 cuando Ocon, su compañero, le cedió el lugar para que intente adelantar a Sebastian Vettel, quien estaba tapando a los autos del fabricante francés antes de cumplir su parada en los pits con el objetivo de beneficiar a Charles Leclerc, el otro hombre de Ferrari.

Esto sin embargo no alcanzó ya que Ricciardo, con penalización y todo, finalizó diez segundos delante del monegasco para ser quinto.

La séptima posición quedó en poder de Ocon luego de resistir los ataques del local Daniil Kvyat en la parte final de la carrera, mientras que Pierre Gasly y Alex Albon completaron los diez primeros.

Vettel tuvo otra difícil carrera con su Ferrari luego de iniciar 14° y pasar la parte inicial del gran premio detrás del Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi en su camino a terminar 13° y bajo presión del otro Alfa, el de Kimi Raikkonen, quien este domingo igualó el récord de 323 carreras disputadas en F1 que hasta hoy tenía Rubens Barrichello en soledad.

Por quinta ocasión en las siete ediciones del GP de Rusia, el auto de seguridad debió intervenir en la primera vuelta por dos incidentes separados. Primero Carlos Sainz se pasó de largo en la curva 2 en la salida y al cortar por la chicana obligatoria antes de volver a la pista golpeó violentamente contra el muro, dañando severamente su McLaren.

Lance Stroll, en tanto, fue tocado por Leclerc desde atrás y el canadiense fue a golpear el muro, lo que lo dejó automáticamente fuera por segunda carrera consecutiva tras haberse retirado también en Mugello.

En el campeonato Bottas suma 161 puntos con los 26 obtenidos este domingo -se llevó el punto extra por el récord de vuelta- y está a 44 unidades de Hamilton, que tiene 205, mientras que Verstappen es tercero, con 128 puntos.

La temporada 2020 de Fórmula 1 continuará dentro de dos semanas con el regreso al circuito de Nurburgring, que será escenario del Gran Premio de Eifel.

Resultados de la carrera:

