GP de Rusia no descarta alternar la carrera con Sochi

La F1 anunció la semana pasada que el Gran Premio de Rusia dejará Sochi tras la carrera de 2022 y se trasladará al circuito de Igora Drive, a las afueras de San Petersburgo, a partir de 2023.

A pesar del cambio de ubicación, la carrera seguirá a cargo del promotor Rosgonki, que tiene contrato para organizar el Gran Premio de Rusia hasta finales de 2025.

Sochi debutó en el calendario de la F1 en 2014 y acogió el primer GP de Rusia, y la pista permanecerá intacta como parte del complejo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

"Todo seguirá bien con la pista [de Sochi]", dijo el director general de Rosgonki, Alexey Titov, a Motorsport.com.

"Seguirá existiendo, porque, al fin y al cabo, no solo es un patrimonio del automovilismo y el primer circuito que acogió la Fórmula 1 en Rusia, sino que también forma parte del legado olímpico de la Federación Rusa".

"Si hablamos de las perspectivas deportivas, no cambian sin la Fórmula 1, porque no perderá la licencia. El Autódromo de Sochi mantendrá la categoría [Grado 1]. Por lo tanto, la pista estará preparada para acoger cualquier campeonato en el futuro".

"Pero desde el punto de vista del uso comercial, aquí, por supuesto, tenemos vía libre, porque todas las restricciones asociadas antes con la presencia de la Fórmula 1 han desaparecido".

"Podemos enfocar con más flexibilidad el uso de una zona muy amplia del circuito, con un formato completamente diferente. Esto nos hace felices, porque también permite que el circuito evolucione".

Al conservar la licencia de Grado 1, Sochi seguirá una opción para albergar futuros grandes premios, lo que deja la puerta abierta a que pueda alternarse con Igora Drive en el futuro.

Titov dijo que, aunque no se está tratando en estos momentos, ya que la carrera se trasladará a San Petersburgo, no descarta esa posibilidad.

"La idea de alternar las carreras aún no se ha descartado por completo", señaló Titov. "La conversación no es un tema en activo, pero todavía no está completamente cerrada".

"Seguimos centrados en elaborar un plan detallado para la carrera de San Petersburgo. Esta es la prioridad ahora. La siguiente cuestión es cómo evolucionará el evento".

"El contrato termina en 2025. Tarde o temprano deberían comenzar las negociaciones sobre si lo prorrogaremos o no. Por supuesto, en estas conversaciones también surgirán debates sobre el tema de las condiciones, el formato, etc. Pero son discusiones de futuro".

