Grosjean ve a Ferrari F1 en la pelea con Vasseur

La segunda mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1 estuvo marcada por el colapso del intento de Ferrari de conseguir los campeonatos de pilotos y constructores. El fabricante italiano había empezado la temporada con fuerza gracias a un F1-75 prometedor que parecía darle ventaja sobre Red Bull Racing.

Sin embargo, el equipo austriaco no tardó en dar la vuelta a la situación y se colocó rápidamente en cabeza de ambos campeonatos, antes de escaparse y acabar siendo inalcanzable en varios Grandes Premios del final de una campaña que, al mismo tiempo, se había convertido en una encrucijada para la escudería de Maranello.

En este contexto, en el que se mezclaron errores estratégicos, errores operativos, errores de pilotaje y problemas de fiabilidad, Mattia Binotto, el director del equipo, fue rápidamente objeto de críticas.

Entonces aparecieron rumores, poco antes de la última prueba del año en Abu Dhabi, sobre su futura marcha y la posible llegada de Frédéric Vasseur, jefe frente de Alfa Romeo, para sucederlo.

"Vasseur es un competidor nato, entiende las carreras como pocos. Y, sobre todo, nunca he conocido a un técnico más capaz de entendernos a nosotros, los pilotos" - Romain Grosjean

Unas semanas más tarde, estos rumores se convirtieron en anuncios oficiales, ya que el francés presidirá a partir de ahora los destinos de Ferrari en la Fórmula 1.

Se trata de una tarea enorme y que se llevará a cabo bajo una inmensa presión, ya que el equipo no ha ganado un título de constructores desde 2008 y de pilotos desde 2007, y ha tenido una serie de decepciones desde 2017. Pero para Romain Grosjean, que conoció bien a Vasseur como jefe en ART, podría ser el hombre adecuado para el puesto.

"Gané la F3 en 2007 en su equipo y trabajamos juntos durante mucho tiempo", declaró a la Gazzetta dello Sport. "Frédéric Vasseur es un competidor nato, entiende las carreras como pocos. Y, sobre todo, nunca he conocido a un técnico más capaz de entendernos a nosotros, los pilotos. Es como si él mismo fuera un piloto".

Aunque no quiere restar importancia al reto que supone dirigir la escudería italiana, Grosjean cree en el éxito de Vasseur y, en particular, en la ya muy buena relación con Charles Leclerc: "Ferrari es un reto enorme para todos, pero Vasseur puede hacerlo. Él y Leclerc están muy unidos y eso ayuda al ambiente, pero también conoce bien a (Carlos) Sainz. En 2022, el coche fue bueno, la gestión no tanto. En 2023, luchará por el campeonato del mundo".