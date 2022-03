Haas: el costo del accidente de Schumacher en 1 millón de dólares

Mick Schumacher aspiraba a entrar en la Q3 en el Gran Premio de Arabia Saudí, pero un accidente en la Q2 a la salida de la curva 10 en el momento que perdió el control de su VF-22 lo dejó fuera de contienda cuando su coche se estrelló en los muros de la curva 11 antes de impactar por segunda ocasión con la barrera del lado contrario del circuito.

Si bien Schumacher se libró de las lesiones en el accidente y fue dado de alta en el hospital más tarde en la noche tras los controles de precaución, su coche no corrió con la misma suerte.

Con el impacto en las cuatro curvas y la caída de la caja de cambios cuando fue retirada por los comisarios, Haas era consciente de que la factura de los daños sería elevada. La investigación posterior del coche en el garaje de Haas confirmó que casi nada salió intacto.

El jefe del equipo, Gunther Steiner, dijo: "El chasis en sí no parece estar roto. La infraestructura lateral sí, pero se puede cambiar”.

"Obviamente tenemos que hacer una revisión adecuada del chasis, pero parece que no está demasiado mal para ser honesto”.

"El motor también, me han dicho desde Ferrari, parece estar bien. El paquete de baterías también. Pero todo lo demás está roto".

Debris from the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, on track

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images