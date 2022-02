Haas no llevará patrocinador ruso en el último día de pruebas de F1

Cargar reproductor de audio

Rusia inició el jueves un importante movimiento militar sobre Ucrania tras meses de crecientes tensiones, una situación que provocó diversas reacciones de la comunidad internacional.

Los jefes de la Fórmula 1 se reunirán el jueves por la noche en Barcelona para discutir los planes para el Gran Premio de Rusia en septiembre, con el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel diciendo hoy que no correrá allí.

La escuadra Haas, de propiedad estadounidense, cuenta con el patrocinio de la empresa rusa Uralkali, y tiene al piloto ruso Nikita Mazepin en uno de sus coches. Suele utilizar una decoración roja, blanca y azul que se asemeja a la bandera rusa.

Sin embargo, el equipo emitió un comunicado el jueves diciendo que completaría el último día de pruebas en Barcelona sin la marca Uralkali, corriendo con una decoración blanca.

"Haas F1 Team presentará su VF-22 con una decoración blanca, sin la marca Uralkali, para el tercer y último día de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya el viernes 25 de febrero", dijo el equipo en el documento.

"Nikita Mazepin conducirá como estaba previsto en la sesión de la mañana y Mick Schumacher tomará el relevo por la tarde”.

"No se harán más comentarios en este momento sobre los acuerdos de los socios del equipo".

A primera hora del día, tanto Mazepin como el director del equipo, Gunther Steiner, han cancelado sus compromisos con la prensa.

El Gran Premio de Rusia está previsto que se celebre en Sochi el 25 de septiembre. Se prevé que mañana la UEFA anuncie que despoja a San Petersburgo de la final de la Liga de Campeones, mientras que hay dudas sobre los partidos de clasificación para el Mundial que están programados para celebrarse en Rusia en un futuro próximo.

La F1 ha corrido en Rusia desde 2014, y el presidente Vladimir Putin ha aparecido en algunas de las primeras ediciones para entregar los trofeos en el podio.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel ha dicho en la rueda de prensa de hoy que, aunque la Asociación de Pilotos de Grandes Premios todavía tiene que discutir el asunto, su decisión de correr en Sochi está tomada.

"Mi opinión es que no debería ir, no iré, creo que no es correcto correr en ese país", dijo Vettel.

"Lo siento por la gente, gente inocente que está perdiendo la vida, siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco".

"Estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos, pero como he dicho, como GPDA aún no nos hemos reunido”.

"Pero personalmente estoy sorprendido y triste al ver lo que está pasando. Ya veremos en adelante, pero mi decisión ya está tomada".