Vettel: no correré en Rusia después de la invasión a Ucrania

La Fórmula 1 dijo el jueves que estaba vigilando la situación en Rusia luego de que ese país iniciara un importante asalto militar en Ucrania el jueves por la mañana después de meses de tensión creciente.

Se ha informado de que la UEFA planea despojar a San Petersburgo de la final de la Liga de Campeones en junio como reacción a la invasión, y ha puesto los planes de la F1 para el gran premio de Sochi en el punto de mira, carrera que iba a ser la última celebrada en lo que fue el complejo olímpicos de los juegos de invierno antes de pasar a su nueva sede el próximo año.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, es uno de los directores de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios) y ha sido una de las figuras de la parrilla que más se ha pronunciado sobre asuntos sociales y derechos humanos en los últimos años.

Aunque el integrante de Aston Martin dijo que no podía hablar en nombre de la GPDA porque los pilotos no habían discutido el tema, reveló que su propia decisión ya estaba tomada y que no correría en Rusia.

"En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de las noticias de esta mañana", dijo Vettel.

"Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia”.

"Para mí, mi propia opinión es que no debería ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país. Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco”.

"Estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos, pero como he dicho como GPDA, no nos hemos reunido desde el año pasado".

Vettel añadió que "mi decisión ya está tomada" al respecto.

El piloto de Alpine, Fernando Alonso, dijo que creía que la Fórmula 1, en última instancia, "haría lo mejor", mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, apoyó que la F1 "tomara una decisión y tuviera más información que nosotros".

El actual campeón del mundo, Max Verstappen, añadió: "Cuando un país está en guerra, no es correcto correr allí".

El Gran Premio de Rusia está previsto para el 25 de septiembre.