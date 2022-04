Haas rechaza pedido de Uralkali para devolverle dinero de su patrocinio

Tras el conflicto entre Rusa y Ucrania el pasado marzo, el equipo de Haas rescindió unilateralmente su acuerdo de patrocinio de Uralkali debido a los vínculos que el propietario de la empresa, Dmitry Mazepin, tenía con el presidente del país, Vladimir Putin.

El equipo también puso fin al acuerdo que tenía con el piloto de carreras Nikita Mazepin, quien desde entonces ha sido reemplazado por el danés Kevin Magnussen. En ese momento, Uralkali dijo que estaba considerando emprender acciones legales por el asunto, ya que buscaba el reembolso del dinero del patrocinio que había pagado antes de la temporada.

En un comunicado emitido el mes pasado, la compañía no tardó en posicionarse:

"Como la mayor parte de los fondos de patrocinio para la temporada 2022 ya se transfirieron a Haas y dado que el equipo rescindió el acuerdo de patrocinio antes de la primera carrera de la temporada 2022, Haas no ha cumplido con sus obligaciones con Uralkali para la temporada de este año. De esta manera, solicitaremos el reembolso inmediato de las cantidades".

Posteriormente, Uralkali escribió al conjunto estadounidense para reclamar los derechos del equipo a rescindir el contrato, así como para solicitar un reembolso de 12 millones de euros que se habían pagado por adelantado. Sin embargo, ha trascendido que Haas ha respondido formalmente a la carta de Uralkali y ha rechazado por completo las afirmaciones de la empresa.

En la carta de la escudería de Kannapolis a la compañía rusa, una copia vista por Motorsport.com, el equipo estadounidense insistió en que tenía derechos debido a una cláusula en el acuerdo de patrocinio que decía que Uralkali no 'perjudica, cuestiona, ridiculiza o disminuye la reputación pública, la buena voluntad o la imagen favorable de Haas'.

Haas removed all Uralkali branding on its 2022 car in Barcelona testing, before terminating the contract of Nikita Mazepin

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images