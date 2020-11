Steiner acepta los riesgos de tener dos novatos en 2021

Haas correrá con una nueva alineación en 2021 después de anunciar el mes pasado que sus pilotos actuales, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, no seguirían al final de la temporada.

Se espera que Mick Schumacher, piloto junior de Ferrari y actual líder del campeonato de la Fórmula 2, ocupe uno de los asientos en el equipo.

Es probable que el compañero del piloto alemán en Haas sea Nikita Mazepin, sexto en los puntos en la F2 y quien aportará un importante apoyo financiero al equipo siempre que consiga los puntos necesarios para la superlicencia.

La movida hacia tener dos pilotos novatos llega a pesar de tener nombres experimentados como Sergio Pérez y Nico Hulkenberg disponibles en el mercado.

Steiner, jefe de Haas, subrayó que aún no se ha tomado una decisión final con respecto a la alineación de 2021, pero dijo que se han sopesado los pros y los contras de correr con dos pilotos novatos.

"No hemos decidido tener a dos novatos, pero puedo hablar fácilmente de mis pensamientos sobre tener dos novatos", dijo Steiner.

"Discutimos esto, los riesgos, las oportunidades con ellos. Obviamente hay un riesgo con dos novatos, no tienen a nadie experimentado para mirar los datos y cosas así. Necesitan averiguar entre ellos lo que está pasando, y existe el riesgo de que salga mal".

"Pero los pro son que puedes ponerlos en la dirección que quieras, y crecen con el equipo".

"Porque nunca se hizo no significa que no funcione. Seguro que existe el riesgo de que no funcione. No quiero ser ignorante en eso".

Sería la primera vez en los cinco años de historia de Haas en la F1 que contrata a un piloto sin experiencia previa en grandes premios.

Antes de firmar con Magnussen para ser compañero de Romain Grosjean para la temporada 2017, Haas debutó un año antes con Esteban Gutiérrez, quien previamente había corrido en Sauber.

Steiner dijo que estaba acostumbrado a las preguntas sobre el enfoque de Haas en cuanto a la contratación de pilotos, citando las críticas anteriores sobre la decisión de retener a Grosjean por tanto tiempo.

"Hemos hecho algunas cosas diferentes a las de otras personas", dijo Steiner. "Hace unos años me preguntaron, '¿por qué retienes a Romain tanto tiempo? Porque nadie ha retenido a nadie por tanto tiempo'".

"No necesitamos hacer lo que otras personas hicieron. Haremos lo que pensemos que es correcto, y si funciona o no, seremos juzgados por ello - nadie más".

"Tomamos ese riesgo y aprovechamos esa oportunidad. Así que si tomamos dos novatos, lo habremos pensado bien".

"Conocemos los pros y los contras, y nos ocuparemos de eso si vamos por ese camino".