Haas se hunde tras su buen inicio en 2026: "Un fin de semana terrible en Hungría"

Haas se fue de vacío en la carrera de Fórmula 1 en Budapest, Hungría. Tanto Oliver Bearman como Esteban Ocon estuvieron a años luz de la zona de puntos. Mientras que el británico no puede sacar nada positivo del evento, el francés se alegró de la dinámica en carrera con la nueva generación de monoplazas.

"En general, simplemente fue un fin de semana horrible desde la primera vuelta que di hasta ahora", dijo Bearman, que fue sancionado por ignorar las banderas azules y, por tanto, ocupó el 19º puesto en la carrera. "No pude encontrar ningún tipo de confianza, y es como si todo ese progreso que hicimos en los dos eventos anteriores quizá se hubiera esfumado y estuviéramos de nuevo en cero."

"No entiendo cómo podemos ir a Spa y tener una sensación y una confianza tan competitivas con el coche, y luego llego aquí y el coche es una auténtica pesadilla de conducir. Creemos entender por qué, y eso es importante, pero tenemos que repasar las cosas a fondo antes de la próxima carrera", fue la dura conclusión del británico.

Caída libre para Bearman en Hungría

Para Bearman, Hungría fue un fin de semana para olvidar, también porque el joven de 21 años hizo un trompo. "Fue en la curva 2, que fue la peor curva para mí durante todo el fin de semana", explica. "Sabía que estaba al tope de la dirección, no tenía suficiente ángulo de giro para recuperar el coche. Ocurrió de forma muy repentina, así que sí, eso es simplemente una señal de lo difícil que es conducir hoy."

Pero ¿a qué se debe que Haas no tuviera absolutamente ninguna opción en Hungría de acercarse al top 10? "Bueno, vemos que el coche no está dando el rendimiento que debería dar, y siento que hice un buen trabajo. Di mi máximo e intenté sacar lo máximo del coche, pero la sensación no fue en absoluto como en Spa."

Bearman entra en detalle: "Medimos grandes diferencias en los valores de carga en comparación con este evento y en comparación con los otros coches. Sí, es el coche. Quiero decir, fue un fin de semana horrible, horrible, y es simplemente una señal de lo débiles que somos en cuanto a constancia."

Sin equilibrio entre los monoplazas de Haas

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Porque si no soy yo —que lo fui este fin de semana, y quizá en uno o dos más—, es el coche de Esteban al que de repente le faltan diez o 15 puntos de carga aerodinámica. Así que simplemente esperas caer en el lado bueno, y si lo haces, tienes un fin de semana decente, y si no, se hace muy, muy largo. Nosotros tuvimos el largo."

Mientras Bearman estaba frustrado, Ocon también buscó algo positivo de Hungría, como el pilotaje con los nuevos coches de Fórmula 1 en comparación con Silverstone y Spa. "Sí, estuvo bien", describe el francés el pilotaje en una pista en la que la gestión de energía no era el tema número uno. "En cuanto a este aspecto —que podamos elegir un poco más las marchas que metemos y elegir el estilo de conducción que queremos—, es muchísimo mejor. Recuerda un poco a los viejos tiempos."

"Así que sí, este circuito sigue siendo mi favorito absoluto", dijo el piloto de 29 años, que terminó en 16ª posición. "De verdad que me encanta. Tuve una sonrisa de principio a fin del fin de semana. Así que eso es genial."

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Lucha repentina contra Aston Martin

Pero Ocon también ve problemas en Haas y los menciona abiertamente: "Obviamente necesitábamos más rendimiento del coche. Hay muchas cosas positivas que llevarnos: recuperamos la constancia, el coche estuvo sano durante todo el fin de semana, conseguimos mantener el mismo rendimiento del viernes al sábado y al domingo, y el mismo equilibrio del coche y demás. Así que eso estuvo bien."

"Pero al final, los Aston Martin son ahora otro contendiente contra el que tenemos que luchar", deja claro. "Y con la degradación de los neumáticos en juego, en nuestro lado luchas mucho más con mucho deslizamiento y todo eso. Así que en cuanto entramos en modo carrera, nos cuesta más con el ritmo. Y eso muestra la falta de agarre que tenemos."

Por eso Ocon se centra en las impresiones positivas que recogió en Hungría, sobre todo el aumento de la constancia: "Sí, definitivamente esa fue la mayor ganancia del fin de semana en este aspecto. Conseguir que el coche estuviera sano y sacar el máximo del coche este fin de semana se sintió bien. Hay muchas cosas de mi lado que han tardado mucho, pero ahora finalmente también están en mi coche, de lo que estoy muy contento."

Haas tiene mucho trabajo por delante

Las declaraciones de Ocon confirman al mismo tiempo la valoración de Bearman, que subrayó que en Haas solo funciona en un lado del garaje conseguir llevar un coche hacia delante durante el fin de semana. El francés estaba satisfecho con su equipo.

"Así que el equipo hizo un gran trabajo. Hicimos el trabajo correcto. Por supuesto, tenemos que continuar con eso, porque todavía hay muchas cosas que no entendemos. Así que veremos cómo va eso."

Haas tiene ahora la tarea de asegurarse de que los coches estén configurados de forma equivalente en ambos lados del garaje. Según Ocon, el equipo aún no ha averiguado por qué existe este desequilibrio: "No, porque el viernes también ocurrió demasiado pronto. Pasó más en mi lado que en el suyo."

Bearman frustrado, Ocon muestra comprensión

"Pero obviamente fue un pequeño shock, porque esta vez también ocurrió en su lado. Y el equipo sigue analizando a fondo los detalles de qué podría ser exactamente. No sé exactamente cómo fue para él el sábado", continuó Ocon. "Pero el viernes vimos claramente mucha carga aerodinámica en su lado."

"Él tenía exactamente los mismos comentarios que yo había tenido hasta esta carrera y hasta Silverstone, digamos. Sabemos que es un problema continuo. Ahora, por supuesto, necesitamos entenderlo un poco mejor para que no vuelva a ocurrir."