Haas usará a Ryo Hirakawa sobre el VF-26 de Ocon en la FP1 de Austria

En el Red Bull Ring, Haas alineará al piloto de reserva, Ryo Hirakawa, en la primera sesión de entrenamientos libres al volante del VF-26 de Esteban Ocon. El japonés ya participó el año pasado en cuatro sesiones de entrenamientos libres con el equipo estadounidense: su salida del viernes será el debut en el habitáculo de un monoplaza ágil 2026.

La cita de Spielberg abre un back to back que llevará a los equipos la semana siguiente a Silverstone para el GP de Gran Bretaña y, tras una pausa de un fin de semana, la F1 volverá a proponer otras dos carreras seguidas, con cuatro citas en cinco semanas.

“Nos dirigimos hacia otra doble cita con Austria y Gran Bretaña, una tras otra. Obviamente, son dos circuitos muy diferentes, pero ambos nos ofrecen la oportunidad de seguir desarrollando nuestra comprensión del VF-26. Pondremos a Ryo en el coche para las FP1 en Austria, así que será positivo contar con sus comentarios, dado que todavía no ha pilotado el VF-26", dijo Ayao Komatsu, director de la escudería.

“Llega de un podio en Le Mans en el WEC con Toyota, lo cual ha sido fantástico de ver, y ha vuelto a ser una parte fundamental de nuestro programa TPC esta temporada”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa está muy motivado: “En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Toyota Gazoo Racing y TGR Haas F1 Team por esta oportunidad. Será mi primera sesión de FP1 de la temporada, y ha pasado un tiempo desde la última vez que piloté en el Red Bull Ring. Creo que es la pista perfecta para pilotar el VF-26 por primera vez porque lo tiene todo: rectas, curvas de baja y alta velocidad, así que será una experiencia divertida".

"Estoy realmente emocionado y tengo muchas ganas de salir a pista, dado que una sesión de entrenamientos libres de 60 minutos es realmente muy breve. El objetivo es acostumbrarme al coche lo más rápido posible y recopilar la mayor cantidad de datos posible para poder apoyar de la mejor manera al equipo”.



