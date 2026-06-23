Haas usará a Ryo Hirakawa sobre el VF-26 de Ocon en la FP1 de Austria
El japonés será llamado a disputar la primera sesión de entrenamientos libres en el habitáculo que dejará el piloto francés. Ryo, que viene de un podio en las 24 Horas de Le Mans con Toyota, continúa la colaboración con el equipo estadounidense.
En el Red Bull Ring, Haas alineará al piloto de reserva, Ryo Hirakawa, en la primera sesión de entrenamientos libres al volante del VF-26 de Esteban Ocon. El japonés ya participó el año pasado en cuatro sesiones de entrenamientos libres con el equipo estadounidense: su salida del viernes será el debut en el habitáculo de un monoplaza ágil 2026.
La cita de Spielberg abre un back to back que llevará a los equipos la semana siguiente a Silverstone para el GP de Gran Bretaña y, tras una pausa de un fin de semana, la F1 volverá a proponer otras dos carreras seguidas, con cuatro citas en cinco semanas.
“Nos dirigimos hacia otra doble cita con Austria y Gran Bretaña, una tras otra. Obviamente, son dos circuitos muy diferentes, pero ambos nos ofrecen la oportunidad de seguir desarrollando nuestra comprensión del VF-26. Pondremos a Ryo en el coche para las FP1 en Austria, así que será positivo contar con sus comentarios, dado que todavía no ha pilotado el VF-26", dijo Ayao Komatsu, director de la escudería.
“Llega de un podio en Le Mans en el WEC con Toyota, lo cual ha sido fantástico de ver, y ha vuelto a ser una parte fundamental de nuestro programa TPC esta temporada”.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Hirakawa está muy motivado: “En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Toyota Gazoo Racing y TGR Haas F1 Team por esta oportunidad. Será mi primera sesión de FP1 de la temporada, y ha pasado un tiempo desde la última vez que piloté en el Red Bull Ring. Creo que es la pista perfecta para pilotar el VF-26 por primera vez porque lo tiene todo: rectas, curvas de baja y alta velocidad, así que será una experiencia divertida".
"Estoy realmente emocionado y tengo muchas ganas de salir a pista, dado que una sesión de entrenamientos libres de 60 minutos es realmente muy breve. El objetivo es acostumbrarme al coche lo más rápido posible y recopilar la mayor cantidad de datos posible para poder apoyar de la mejor manera al equipo”.
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