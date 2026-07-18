Hadjar y la ayuda a Verstappen en Spa: "No ha sido divertido, pero había que hacerlo"

Debido a varios cambios de piezas en su unidad de potencia, Isack Hadjar se vio obligado, pasara lo que pasara, a salir este sábado desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica de F1 de 2026. Así pues, hizo de la necesidad virtud y ayudó a su compañero de equipo, Max Verstappen, a conseguir el mejor resultado posible.

Clasificarse para la Q3 no tenía una importancia fundamental para Hadjar, aunque se propuso como objetivo terminar entre los diez primeros. Sin embargo, lo importante estaba en otra parte y se materializó sin lugar a dudas en las primeras vueltas rápidas de esta última fase de la clasificación: el francés tenía la misión de proporcionar el mejor rebufo posible a Verstappen en la recta final del circuito de Spa, entre Stavelot y la Parada de autobús.

Y eso es precisamente lo que logró en las dos vueltas rápidas del neerlandés: si bien, en la primera ocasión, ambos pilotos parecían algo separados antes de que Verstappen alcanzara a su compañero de equipo tras Blanchimont, en el segundo intento se acercaron antes, de modo que esta vez fue justo a la salida de esa rápida curva a la izquierda donde el cuatro veces campeón del mundo le adelantó.

Con esta ayuda, Verstappen marcó el segundo mejor tiempo de la sesión, por detrás del intocable Kimi Antonelli, y se situó por delante del grupo compacto de cuatro pilotos que se mantenían a menos de una décima detrás de él.

Cuando Canal+ le preguntó qué se había hecho para coordinarse lo mejor posible con su compañero de equipo, Hadjar respondió: "Su trabajo consistía en seguirme en la vuelta de salida y, por mi parte, yo le esperaba a la salida de la curva 15 para darle el mejor rebufo posible. Era lo normal. La Q3 no fue muy divertida, pero había que hacerlo".

Al ser preguntado ante los medios internacionales, entre los que se encontraban y Motorsport.com, sobre la dificultad de este ejercicio concreto, que además se llevaba a cabo en un tramo no precisamente sencillo, Hadjar destacó sobre todo la incertidumbre en cuanto a la gestión del despliegue de energía en esas condiciones particulares: "No es muy difícil, ya sabes".

"Lo difícil es adivinar qué te va a dar el motor, porque en cuanto te detienes a la salida de la curva 14, el motor se ve un poco afectado a la hora de desplegar la potencia, ya que te has detenido sin motivo y el software se ve alterado. Así que, en el primer intento de la Q3, tenía demasiada potencia y me salí de la pista".

"Y en el segundo intento, no tenía suficiente; al contrario, era él quien me alcanzaba, y no pude ofrecerle el rebufo hasta el final, lo que hacía muy difícil calcular la potencia adecuada".