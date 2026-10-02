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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Hadjar bromea diciendo que hizo "un buen trabajo en el sofá" durante su baja por lesión en la F1

Isack Hadjar ha revelado que, tras su lesión, todavía puede mover ligeramente la muñeca.

Lydia Mee
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

El piloto de Fórmula 1 de Red Bull, Isack Hadjar, ha revelado que aún no recupera por completo la movilidad de la muñeca, pero afirma que su estado es "suficientemente bueno" y bromeó diciendo que había hecho un "buen trabajo" durante el tiempo que ha estado alejado de la pista.

El piloto franco-argelino se vio obligado a perderse los Grandes Premios de Holanda, Italia y España tras sufrir una fractura durante el parón veraniego.

Hadjar regresó a la competición el pasado fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde consiguió terminar en tercera posición.

En declaraciones a la página web oficial de la F1 "Beyond The Grid" de la F1, grabado durante el fin de semana de carrera en el Circuito de Bakú, Hadjar admitió que aún no había recuperado por completo su amplitud de movimiento anterior.

"No", respondió cuando se le preguntó si había recuperado por completo la movilidad. "Lo suficiente. El lunes pasé todo el día en el simulador. Di más de 100 vueltas".

Añadió: "Para mí, la prioridad es la sensación que tengo en el coche; en cuanto al dolor, ya lo vamos gestionando. No quiero cambiar nada en mi volante. He llegado a un punto en el que estoy totalmente adaptado a lo que hago. No quiero que cambie nada".

La lesión pilló inicialmente por sorpresa al piloto de 22 años, ya que nunca se había fracturado ningún hueso en toda su carrera.

"Al día siguiente, cuando me desperté, ni por un momento se me pasó por la cabeza que pudiera ser una fractura, porque me sentía limitado y tenía dolor, pero nunca me había roto nada en toda mi vida.

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"Así que cuando me dijo que estaría de baja durante tantas semanas, pensé: “Sí, pero tengo una carrera dentro de cinco días, ¿y ahora qué hacemos?”. Así que sí, fue un gran susto".

Hadjar bromeó diciendo que había hecho un "buen trabajo" durante su baja, en la que se le restituyó el podio del Gran Premio de Mónaco y consiguió una renovación de contrato con la escudería de Milton Keynes.

"Creo que hice un muy buen trabajo desde el sofá, porque conseguí un podio desde el sofá y conseguí un contrato… Es lo que quería", explicó. "No estoy aquí por una plaza de cortesía ni nada por el estilo. Estoy aquí a largo plazo y estoy muy agradecido por la confianza que me ha depositado el equipo en este periodo tan difícil para mí".

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