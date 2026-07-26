Hadjar critica el rendimiento de Red Bull tras una Q3 fallida en Hungría

Aunque Red Bull Racing había tenido un comienzo de fin de semana bastante alentador, todo se vino abajo este sábado. El viernes, la escudería austriaca parecía, al igual que McLaren, capaz de disputar la supremacía de Ferrari, mientras que Mercedes parecía quedarse atrás.

Pero, aunque McLaren cumplió sus promesas al conseguir la pole position gracias a Lando Norris en la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría, los pilotos de Red Bull cayeron mucho más abajo en la clasificación, tras una sesión especialmente complicada.

Isack Hadjar saldrá, por tanto, desde un modesto octavo puesto en la parrilla. El francés ya había tenido una Q2 complicada tras un trompo a la salida de la curva 11, afortunadamente sin consecuencias. No obstante, logró marcar una excelente última vuelta, que lo aupó justo detrás de , Lando Norris y los dos Ferrari.

Pero todo dio un vuelco en la Q3. Tras un primer intento poco convincente con neumáticos usados, Hadjar se disponía a volver a salir con un juego nuevo. Cierta confusión en boxes, combinada con una mala vuelta de preparación, le condenó finalmente a los últimos puestos del top 10.

"El ritmo es pésimo desde ayer y no hemos progresado realmente", declaró el piloto de Red Bull a Canal+. "No, me cabrea. El último intento... Al final, he marcado mi mejor tiempo con los neumáticos gastados".

Me molesta un poco. Son cosas que se supone que debemos controlar, y las hacemos mal.

"En el último intento con neumáticos nuevos, no sé qué estaban haciendo en boxes. Fuimos de los primeros en salir del garaje y al final nos encontramos entre los últimos de la fila".

"En lugar de seguir a Max, hay cinco coches que se me adelantan. La vuelta de salida es un desastre, no tengo temperatura en los neumáticos. Me fastidia un poco. Son cosas que se supone que debemos controlar, y las hacemos mal".

Frustrado por esta mala ejecución, pero también por la falta de rendimiento de su Red Bull, Isack Hadjar no se muestra muy optimista de cara a la carrera: "Vamos a intentar atacar. Está claro que terminar octavos es algo que podemos hacer fácilmente, pero nos da igual terminar octavos. Es una pena".