Gasly describe los problemas de Alpine en Hungría: "No puedo conducir como me gustaría"

En un circuito donde la carga aerodinámica es clave, Alpine ya esperaba sufrir este fin de semana en Hungaroring, y los resultados del sábado confirmaron esos pronósticos.

Pierre Gasly clasificó 12°, con Franco Colapinto justo detrás en la 13ª posición, ambos superados por los dos Racing Bulls y por el Audi de Gabriel Bortoleto en la lucha por la zona media de la parrilla.

Fue una continuidad de lo visto en las últimas carreras, ya que Racing Bulls y Audi también habían mostrado un mejor rendimiento que Alpine en Austria, Silverstone y Spa-Francorchamps.

"Por el momento, lamentablemente, seguimos sufriendo mucho. No puedo conducir el coche como me gustaría; voy derrapando por todos lados y tenemos muchísimos problemas de agarre y de equilibrio. Así que, al llegar a la clasificación, sabíamos que iba a ser prácticamente imposible superar a los Racing Bulls y a los Audi", dijo Gasly el sábado ante los medios en Hungría, entre ellos Motorsport.com.

"Al final conseguimos terminar 12°, superando a uno de los Audi y conservando ese juego extra de neumáticos duros para mañana. Así que, considerando dónde estamos, probablemente fue un resultado ligeramente mejor de lo que esperábamos. Pero, viendo el panorama general, está claro que necesitamos mejorar el rendimiento del coche".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Gasly detalló los problemas que presenta la parte trasera del A526, los mismos que afectan tanto a él como a Colapinto mientras el equipo trabaja para introducir un paquete de mejoras en la próxima cita, en Zandvoort, tras el receso de verano.

"Tenemos una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas; cuando aceleramos, la tracción es muy pobre; sufrimos mucho subviraje en la mitad de la curva y el comportamiento cambia bastante con los vientos cruzados que hay a lo largo del circuito. Hay varias cosas que no están funcionando como nos gustaría".

El francés había llegado al sábado con dudas sobre la posibilidad de que Alpine quedara eliminado en la Q1. Una vez superado ese obstáculo, ahora espera aprovechar la carrera para pelear por los puntos, aunque avanzar será un desafío.

"La verdad es que el panorama parecía extremadamente complicado. Aun así, estoy bastante conforme con el 12° puesto porque, con una buena largada, podemos convertirlo en un 11°. Sabemos que en este circuito es muy difícil adelantar y, como decía, tenemos un juego extra de neumáticos duros por si ocurre algo durante la carrera.

"Así que todavía no hay nada decidido. Pero, más allá del resultado, el problema es la sensación que tengo al volante. Lo que intento hacer con el coche simplemente no obtiene la respuesta que espero. Veremos qué podemos hacer mañana. Sin duda será una carrera complicada, pero nunca es imposible", concluyó.