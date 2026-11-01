Fórmula 1 GP de México

Isack Hadjar se defiende del incidente en el paddock en México: "No es un reality show"

Isack Hadjar ha defendido haber apartado a un invitado del paddock en el Gran Premio de México

Lydia Mee Ronald Vording

Publicado: 1 nov 2026, 5:06

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Isack Hadjar ha respondido al invitado del paddock a quien empujó en el Gran Premio de México, insistiendo en que "esto no es un reality show".

El piloto de Red Bull fue citado por los comisarios el sábado por la mañana después de que salieran a la luz imágenes en redes sociales que lo mostraban empujando a un hombre que intentaba tomarse una selfie con él en el paddock.

Los comisarios determinaron que Hadjar había infringido el Código Deportivo Internacional, pero solo le impusieron una advertencia formal, citando cinco factores atenuantes.

"El piloto estaba reaccionando a una acción no invitada y bastante agresiva por parte de otra persona", declararon los comisarios.

"El piloto estaba tratando de abrirse paso hacia el inicio de la FP1 a través de una zona congestionada, no contaba con suficiente personal de seguridad presente, el invitado estaba invadiendo su espacio personal sin su consentimiento y se consideró el problema general que han experimentado los pilotos al desplazarse por el paddock".

Hadjar abordó el incidente mientras hablaba con los medios de comunicación tras clasificar séptimo para el Gran Premio de México.

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"Lo estoy, porque tenían razón, tiene sentido", explicó Hadjar cuando se le preguntó si estaba contento de que los comisarios entendieran su punto de vista. "Me alegro de que hayan tomado la decisión correcta. Estuve hablando con los comisarios y entendieron mi postura. Así que, sí, juego limpio".

Al pedirle más detalles sobre la situación, el franco-argelino añadió: "Hay un límite para ello, también cuando tienes esa edad. Cuando eres un niño, voy a tomarme una foto.

"Cuando no quiero tomarme una foto porque eres un hombre adulto, no invadas mi espacio, porque voy a trabajar; no es un reality show. En realidad voy a trabajar al garaje".

El compañero de equipo de Hadjar, Max Verstappen, dijo recientemente que el creciente número de invitados hacía que el paddock se sintiera "como un zoológico". Hadjar estuvo de acuerdo.

"Sí, estoy de acuerdo. Esto tiene que relajarse un poco", concluyó.

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