Fórmula 1 Las Vegas GP

Hamilton acaba sexto en Las Vegas y se va al hotel a jugar GTA VI

El piloto de Ferrari dijo a los aficionados en Las Vegas que volvería temprano a su hotel el jueves por la noche para jugar al juego recién lanzado

Alex Harrington

Publicado: 20 nov 2026, 7:19

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Lewis Hamilton terminó sexto en una resbaladiza segunda práctica para el Gran Premio de Las Vegas, antes de cumplir lo que les había prometido a los aficionados: volver temprano a su hotel para disfrutar del recién estrenado Grand Theft Auto VI.

El siete veces campeón mundial habló en el escenario durante el evento para aficionados Under the Lights de PUMA en su tienda de Las Vegas el martes por la noche, dos días antes del lanzamiento del videojuego.

"Sale un juego nuevo en dos días", le dijo Hamilton al público, antes de adelantar sus planes para el jueves, día en que la segunda práctica concluyó a las 9:00 p.m. hora local.

"Así que el jueves por la noche volveré temprano al hotel", comentó.

"Soy como un niño grande", añadió, antes de decirles a los aficionados de mayor edad entre el público que esperaba que pudieran conectar con su propio niño interior.

La confesión del piloto de 41 años llegó en el mismo evento donde reveló su gusto por coleccionar cartas de Pokémon, contando además que había llevado a sus sobrinos a comprar sobres.

GTA VI, la primera entrega principal de la saga de Rockstar desde GTA V en 2013, salió al mercado este jueves tras varios retrasos.

Al ser cuestionado nuevamente al respecto durante el día de medios el miércoles, Hamilton confirmó que llevó su PlayStation a Las Vegas y lo calificó como el "juego más esperado de la historia". Sin embargo, bromeó diciendo que el videojuego oficial de la F1 era el que probablemente le ayudaría a conseguir un mejor resultado en pista.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Antes de encender la consola, Hamilton tenía trabajo que hacer. El piloto junior de Ferrari, Dino Beganovic, condujo su monoplaza en la primera práctica libre —arruinada por la lluvia y sin tiempos registrados—, convirtiendo la segunda sesión en la única actividad real de Hamilton en el día.

Sobre un asfalto húmedo y con temperaturas de apenas 11 grados centígrados, tanto él como Charles Leclerc llegaron a rodar brevemente primero y segundo con neumáticos intermedios antes de que la pista siguiera mejorando. Hamilton cerró la tanda en sexto lugar, a 1.211 segundos del líder George Russell, mientras que Leclerc fue tercero.

Hamilton no es el único piloto ansioso por relajarse con un control en las manos. Max Verstappen, uno de los gamers más reconocidos del paddock, comentó que "ya lo tenía predescargado", aunque admitió que "simplemente todavía no había tenido tiempo de jugar". Verstappen finalizó 13º en la FP2 tras reportar posibles problemas en la entrega de potencia.

Lando Norris también fue consultado sobre GTA VI en la conferencia de prensa de pilotos del miércoles y reveló que no tenía permitido jugar la franquicia cuando era más joven.

La última práctica libre y la clasificación se disputarán este viernes, mientras que la carrera del Gran Premio de Las Vegas se celebrará la noche del sábado.

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