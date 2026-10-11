Hamilton fue atendido por los médicos de la FIA tras sentirse indispuesto en el GP de Singapur
Ferrari confirma que Lewis Hamilton se sintió mal tras una brutal batalla de 62 vueltas con neumáticos usados bajo el calor extremo de Singapur
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Jayce Illman / Getty Images
Tras una agotadora batalla de 62 vueltas bajo el calor y la humedad extremos del Marina Bay Street Circuit, el piloto de la Scuderia Ferrari Lewis Hamilton estuvo completamente ausente del corral de prensa obligatorio posterior a la carrera, pero no por una elección propia, sino por un tema de salud.
Una exención médica
Un portavoz de Ferrari ha confirmado oficialmente que el siete veces campeón del mundo requirió atención médica inmediata tras salir del cockpit del SF-26.
"Un portavoz de Ferrari dice que Hamilton se sintió indispuesto después de la carrera y fue atendido por el equipo médico de la FIA", informó Luke Smith. Como consecuencia directa de su estado físico, Hamilton recibió permiso explícito del organismo rector para saltarse todas sus obligaciones habituales con los medios posteriores a la carrera.
La publicación online de automovilismo RacingNews365 también verificó la declaración del garaje de Ferrari, señalando que las intensas exigencias físicas del extenuante circuito urbano obligaron a que el veterano piloto fuera revisado a fondo por los médicos de la pista.
El coste de un error estratégico
El intenso desgaste físico del clima de Singapur se vio enormemente agravado por un error estratégico crítico cometido directamente por Hamilton a mitad de carrera. Tras ignorar activamente una llamada a boxes desde el muro de Ferrari durante un periodo tardío de coche de seguridad virtual, Hamilton se vio obligado a pelear con su coche por el exigente trazado con neumáticos viejos y muy degradados.
Esa grave falta de agarre lo dejó completamente impotente para defender su posición en pista en las etapas finales del gran premio. Hamilton cayó violentamente en la clasificación, siendo arrollado por el novato de Mercedes Kimi Antonelli y por ambos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Después de rodar inicialmente con comodidad en posiciones de podio, finalmente cruzó la línea de meta en un muy decepcionante sexto lugar.
Curiosamente, no es la primera vez que el sofocante clima de Marina Bay quebranta físicamente al piloto británico. Durante la campaña de 2024, tanto Hamilton como su entonces compañero de equipo en Mercedes, George Russell, también se sintieron gravemente indispuestos tras la bandera a cuadros en Singapur.
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