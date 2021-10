Hamilton y Bottas creen que Red Bull tiene más potencial en Austin

Los Mercedes comenzaron arrasando en la primera sesión de libres del GP de Estados Unidos, después de que Bottas y Hamilton, separados por apenas 0,015 segundos, liderasen por la mañana. Pero por la tarde, en la FP2, Sergio Pérez y Lando Norris se les colaron por delante, después de que ni el inglés, ni el finlandés lograsen mejorar sus tiempos.

Ambos acabaron la jornada algo insatisfechos y sabedores de que tienen margen de mejora, pero aseguran que creen que Red Bull ha dado un paso adelante en Austin.

"En general, ha sido un buen día, pero todavía hay trabajo que hacer por desgracia; es lo que hay. La FP1 ha sido una buena sesión, he hecho algunos cambios y no estuve contento en la FP2. Y aun así no ha habido tan mal ritmo, pero creo que hemos perdido algo de terreno con Red Bull, o ellos han ganado terreno. Así que tenemos algo de trabajo que hacer esta noche. Como siempre", comentó Hamilton, que tuvo un intenso pique con Max Verstappen camino de la curva 1.

Por su parte, Bottas, que recibirá 5 puestos de sanción en parrilla por montar el sexto motor de combustión interna del año, respalda el punto de vista de su compañero.

"Creo que hoy hemos demostrado que estamos muy cerca de la cabeza. Tal vez en relación con los rivales dimos un pequeño paso atrás en la segunda práctica, pero nos centramos más en las tandas largas. No obstante, todo está por decidir, no hay duda de que mañana va a ser difícil", añadió.

El finlandés ve factible lograr la pole en Austin, aunque deja claro que no será sencillo configurar el coche de la manera más adecuada.

"Hay que trabajar bastante, sin duda. Tenemos que ver todas las opciones que podemos usar... porque ya sabes, obviamente estaré compitiendo con otros coches y necesito adelantarles, si quiero llegar al podio o a la victoria. Así que hay que trabajar mucho", añadió.

Hamilton recalcó que no siente preocupación alguna por su propulsor, tras cambiar la cámara de combustión interna en Turquía, pese a que su compañero penalice por tercera vez en cuatro carreras.

"Definitivamente es difícil porque estás tratando de conseguir una configuración para la clasificación, y también una que funcione en la carrera. No es una pista fácil de configurar en general, pero creo que hay muchos descubrimientos hoy; deberíamos ser capaces de gesitonarlo bien. Ahora mismo tengo un motor nuevo, así que... solo tengo la mente puesta carrera a carrera", concluyó el vigente campeón del mundo.

Las mejores fotos del viernes del GP de Estados Unidos

