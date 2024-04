Hamilton, molesto, dice que no debe "justificar" su cambio a Ferrari

El siete veces campeón del mundo anunció a principios de febrero que cambiará a Ferrari en 2025, tras haber decidido activar una cláusula de rescisión del contrato que había firmado originalmente con Mercedes.

Y aunque las continuas diferencias competitivas entre Mercedes y Ferrari han llevado a los espectadores a debatir sobre si ha hecho o no el movimiento correcto, él dice que lo que piensen los demás es irrelevante.

En su lugar, afirma que lo único que importa es estar contento con la decisión, como lo estaba cuando se unió a Mercedes en 2013 a pesar de que mucha gente lo cuestionó.

Cuando se le preguntó antes del Gran Premio de China si los problemas actuales de Mercedes le habían confirmado que había tomado la decisión correcta al pasarse a Ferrari, Hamilton respondió: "Bueno, no siento que necesite que se justifique mi decisión. Creo que sé lo que es correcto para mí, y eso no ha cambiado desde el momento en que tomé la decisión".

"No ha habido ningún momento en el que me lo haya cuestionado, y no me influyen los comentarios de los demás. Incluso hoy, hay gente que sigue hablando mierda, y así seguirá el resto del año".

"Y tendré que hacer lo que hice antes. Sólo tú puedes saber lo que es correcto para ti. Y será un momento emocionante para mí".

Lewis Hamilton, Equipo Mercedes-AMG F1 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En el Gran Premio de Japón, Hamilton se mostró molesto con un periodista que le preguntó si estaba contento de ir a Ferrari porque eran "mejores" actualmente.

"¿Tiene alguna pregunta mejor?", preguntó Hamilton antes de que terminara la entrevista.

Hamilton tiene claro que ve su cambio a Ferrari como un proyecto a largo plazo, que podría verle correr en la F1 hasta bien entrados los 40 años, como Fernando Alonso.

"Voy a seguir corriendo durante bastante tiempo", declaró. "Así que es bueno que siga por aquí, espero que siga un poco más".

Y añade: "Nunca pensé que llegaría a los 40 años. Estoy bastante seguro de que dije que no llegaría a los 40 corriendo, pero creo que es un viaje tan loco, la vida, que no me siento como si tuviera casi 40 años. Me siento muy joven todavía".