Hamilton, contra los abucheos a Verstappen: "Somos mejores que eso"

Verstappen, piloto de Red Bull, fue objeto de abucheo por parte del público inglés durante su entrevista posterior a la clasificación en el parque cerrado el sábado, tras haberse clasificado segundo para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.

El público también celebró cuando Verstappen hizo un trompo al salir de Stowe en la primera parte de la Q3.

Verstappen restó importancia a los abucheos al hablar en la conferencia de prensa de la FIA más tarde, diciendo que simplemente que fue "un poco decepcionante" que no pudiera escuchar al entrevistador, Billy Monger.

"Si quieren abuchear, que lo hagan", dijo Verstappen. "Para mí, no va a cambiar nada. Estoy feliz de estar siempre aquí. Es una gran pista, un gran ambiente en general".

"Quizás a algunos no les guste, pero está bien. Todos tienen sus propias opiniones. A mí no me importa".

Verstappen derrotó a Hamilton en una feroz lucha por el campeonato el año pasado en Abu Dhabi, ganando el título de forma controvertida tras un reinicio a una vuelta para el final.

Pero Hamilton dejó claro que no estaba de acuerdo con los abucheos en su gran premio de casa y dijo: "Creo que somos mejores que eso".

"Diría que no necesitamos abuchear, pero tenemos una afición tan grande y nuestros fans sienten emociones, altibajos, pero definitivamente no estoy de acuerdo con los abucheos".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"No creo que tengamos que hacerlo. Tampoco hay ninguna diferencia cuando se abuchea a alguien, ya han cometido los errores o lo que sea".

"Pero realmente aprecio el apoyo que he tenido aquí. No sé, tal vez algunos de ellos todavía sienten el dolor del año pasado. En cualquier caso, no estoy de acuerdo".

No es la primera vez que hay abucheos en medio de la rivalidad entre Hamilton y Verstappen. En el Gran Premio de Hungría del año pasado, tras su accidente en Silverstone, Hamilton fue objeto de abucheos por parte del público.

Varios pilotos han hablado de las actitudes que han recibido por parte de los aficionados en las últimas semanas. El jueves, George Russell reveló que había sido abucheado por un aficionado al azar en Montreal, y pidió que las agresiones sean "erradicadas".

"No deberíamos ver abucheos en ningún deporte", dijo el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, tras la clasificación.

"Creo que eso es antideportivo. Está claro que nos encanta el apoyo que tienen los pilotos aquí y el equipo, eso es fantástico, y el entusiasmo. Pero si no te gustan los demás, quédate callado. Esa sería una buena manera".

"Los abucheos, creo que ninguno de los pilotos se merece ningún abucheo, sea cual sea la competición del año pasado".

Aunque Wolff dijo que era bueno que los aficionados estuvieran "emocionalmente comprometidos" con la F1, dijo que los abucheos eran "un paso más allá".

"Imagínate ahí fuera dando una entrevista o estando en el podio, que te abucheen es agresivo", dijo Wolff.

"Si eres fan o no de uno u otro piloto, está bien. Pero hay un cierto límite que no debemos sobrepasar".