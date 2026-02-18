Hamilton confía en que el ADN de los coches 2026 le permitirá ser competitivo

Lewis Hamilton confía en superar su increíblemente decepcionante temporada de debut con Ferrari en la campaña de Fórmula 1 de 2026, ya que su "ADN ahora está dentro" del SF-26.

El siete veces campeón del mundo dio un paso espectacular al fichar por la Scuderia el año pasado, pero finalmente decepcionó al terminar sexto en la clasificación, a 86 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc y sin ninguna victoria en los Grandes Premios.

Hamilton se mostró a menudo abatido en 2025 y, en un momento dado , incluso se calificó a sí mismo de "inútil" y dijo que Ferrari "probablemente debería cambiar de piloto" tras clasificarse en duodécima posición en Hungría, lejos de su peor resultado de esa temporada.

Afirmó que uno de los factores que explicaban su mal rendimiento era que el SF-25 se había desarrollado sin su participación, dado que en ese momento estaba con Mercedes, y destacó lo mucho que cuesta adaptarse a un nuevo entorno.

Su luz de esperanza siempre fue el cambio de normativa de 2026, y a menudo decía que quería aportar su "ADN" al Ferrari de este año. Hamilton cree que eso ha sucedido tras cuatro días de pruebas de pretemporada en Baréin.

"He dedicado mucho tiempo a reconstruirme durante este invierno, a reenfocarme, a poner mi cuerpo y mi mente en un lugar mucho mejor", declaró el miércoles el piloto de 41 años.

"En general, me siento en el mejor momento en el que he estado en mucho, mucho tiempo, con la reorganización de las cosas dentro de mi equipo y luego con el coche, creo que hemos empezado bastante bien hasta ahora.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

"Además, es un momento emocionante con esta nueva generación de coches, porque todo es nuevo y todos estamos intentando averiguar cómo funciona sobre la marcha.

El año pasado estábamos atados a un coche que, en última instancia, yo heredé. Este es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador durante los últimos diez meses, ocho meses, así que es como si tuviera un poco de mi ADN en él. Por lo tanto, sin duda me siento más conectado con este".

Los cambios a los que se refiere Hamilton incluyen un cambio de ingeniero de carrera, ya que Riccardo Adami se ha marchado —su sustituto aún no se ha anunciado—, mientras que el británico incluso se ha separado de su mánager, Marc Hynes. Estos son algunos de los diversos ajustes, por lo que Hamilton ahora confía en dar el siguiente paso en 2026, que será el último año de su contrato actual.

"Mi confianza en el equipo sigue siendo la misma, tengo fe al 100 % en este equipo y en lo que es capaz de hacer", añadió.

"Por eso me uní al equipo. Sabía que no iba a ser algo que se consiguiera de la noche a la mañana, que no íbamos a tener éxito inmediatamente. Por eso firmé un contrato más largo, porque sabía que, en la mayoría de los casos, se trata de un proceso.

Así que sí, creo que también hemos aprendido mucho del año pasado como equipo y hemos hecho cambios. Todos estamos constantemente dispuestos a mejorar y ser mejores. Creo que estamos trabajando mejor juntos que nunca. Así que estoy emocionado por seguir adelante".

