Fórmula 1 GP de México

Hamilton critica duramente a Leclerc por su actitud de "todo o nada" en México

Ferrari perdió la victoria en el GP de México del domingo tras un incidente en la primera vuelta entre sus dos pilotos de F1

Ed Hardy

Publicado: 2 nov 2026, 12:43

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Lewis Hamilton criticó a su compañero de equipo Charles Leclerc por su actitud de "todo o nada" después de que Ferrari perdiera una victoria directa en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo largó desde la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Leclerc tercero, pero subió al segundo lugar cuando George Russell perdió impulso hacia la curva 1.

Fue allí donde el monegasco atacó a Hamilton por el exterior con la esperanza de completar la maniobra por el interior de la curva 2, pero en cambio pasó por encima de ese piano y se mantuvo segundo.

Pero la situación continuó cuando Leclerc volvió a intentar una maniobra sobre su compañero por el exterior de la curva 4, aunque el espacio desapareció rápidamente y tomó acción evasiva al cortar la curva 5 para ganar el liderato.

Como consecuencia, Hamilton fue superado por Max Verstappen, quien luego tomó el primer lugar debido a la penalización de cinco segundos de Leclerc por el fiasco de la primera vuelta, lo que llevó al piloto de Red Bull a la victoria.

El británico finalmente terminó segundo por delante del nuevo campeón del mundo Kimi Antonelli, mientras que Leclerc fue cuarto, lo que significó que Ferrari se mantuviera con apenas dos victorias en la campaña 2026.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Un furioso Hamilton dijo: "Cuando estaba en Mercedes, vi y presencié el ida y vuelta entre Charles y Carlos [Sainz] en varias carreras, donde peleaban tanto que el de adelante simplemente se escapaba, y ellos tenían el ritmo para ganar de verdad.

"Pero una cosa es que eso pase en el cuarto y quinto puesto, y otra en el primero y segundo, y que pierdas la victoria. Eso es importante.

"El tipo tiene 28 años, así que no creo que sea una cuestión de edad. Creo que es una cuestión de mentalidad.

"Es como, ‘Todo o nada. O gano yo o no gana ninguno de nosotros’, y no debería ser así. Debería ser que logremos ese uno-dos".

El domingo fue el último de una serie de momentos tensos recientes entre Leclerc y Hamilton, que comenzaron en Zandvoort, donde el británico fue retenido y criticó la falta de órdenes de equipo.

Luego, en la carrera siguiente en Monza, Hamilton perdió posiciones después de ser obligado a irse a la grava en la curva 2, algo de lo que Leclerc se hizo responsable, por lo que el británico considera que se necesitan "conversaciones serias".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Pero no está seguro de cuánta diferencia marcará eso y, después de México el domingo, Leclerc dijo a Sky Sports que "había un hueco y cuando estás peleando por una victoria, siempre voy a ir por él".

"No sé qué tiene que pasar ahora, cómo discutimos las cosas cuando volvamos", dijo Hamilton.

"No estoy del todo seguro de cómo quiero encarar eso. Por supuesto, las frustraciones son de hoy. Estoy feliz porque este tipo acaba de ganar el campeonato, así que estoy realmente dividido porque, por un lado, estoy contento, y por el otro, estoy realmente enojado.

"Perdimos puntos valiosos, y nosotros, como equipo, trabajamos muy duro. Podríamos haber logrado fácilmente un uno-dos hoy. De verdad, teníamos el ritmo para hacerlo.

"Vamos hacia la curva 4 primero y segundo. Si simplemente mantenemos la posición, creo que cualquier cosa puede pasar en la carrera. Pero cuando tu compañero de equipo trabaja en tu contra y luego pierdes posiciones así, definitivamente es duro.

"Así que simplemente lo hablaremos fuera de línea, y realmente no vale la pena decir mucho más. No tenemos reglas de compromiso, y si eso cambiará algo o no del lado de Charles, no lo sé.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Simplemente tenemos que resolverlo, pero algo tiene que cambiar seguro".

Los comentarios de Hamilton fueron hechos pensando en el personal de Maranello, en medio de otro año más sin un título mundial, ya que está 126 puntos detrás de la campeona electa Mercedes.

"Fred está haciendo lo mejor que puede", dijo Hamilton sobre el jefe de equipo Fred Vasseur. "Creo que Fred vino y habló conmigo antes de la carrera, y creo que estaba nervioso.

"Solo quería que nosotros... Por supuesto, quiere que estos dos pilotos lo hagan bien. De mi lado, si vengo desde atrás y asumo todo el riesgo y termina en que perdemos como equipo, entonces creo que tengo algunas explicaciones que dar, porque impacta a mucha gente.

"Pero al revés, yo estoy en la punta, y fue simplemente innecesario. Creo que podríamos haber logrado fácilmente, como dije, ese uno-dos hoy, que habría sido enorme para el equipo y para todos en la fábrica que trabajaron tan duro para traernos estas mejoras.

"Realmente no sé qué se hará porque hasta ahora en verdad no se ha hecho nada. Así que, sí, veremos".

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