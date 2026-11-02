Opinión

Fórmula 1 GP de México

¿Quién durmió peor anoche tras el GP de México? Frederic Vasseur

El incidente entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc habrá provocado pesadillas al jefe del equipo Ferrari.

Christian Nimmervoll

Publicado: 2 nov 2026, 10:23

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Hubo al menos un momento durante la rueda de prensa de Frederic Vasseur posterior al Gran Premio de México en el que el jefe del equipo Ferrari estalló en carcajadas.

El periodista de Motorsport Network Ronald Vording acababa de hacerle lo que parecía la enésima pregunta sobre el ambiente evidentemente tenso tras el choque en la primera vuelta entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

"Parece que, sin importar lo que se hable de antemano, las emociones terminan imponiéndose de todos modos", sugirió mi colega.

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Vasseur, con un tono ligeramente exasperado, intentó dar por cerrado el tema: "No voy a comentar más sobre esta situación. Déjenme hablar con ellos. Dije lo que tenía que decir".

De algún modo, la conversación derivó luego hacia el junior de Ferrari Rafael Camara, que podría debutar en Fórmula 1 antes del final de la temporada tras la salida de Esteban Ocon de Haas, y hacia Ryo Hirakawa, que probablemente no conducirá el Haas en Brasil el próximo fin de semana y optará en cambio por perseguir un título del World Endurance Championship con Toyota.

Lo absurdo de todo aquello - pasar en cuestión de instantes de asuntos de importancia potencialmente sísmica a curiosidades bastante más periféricas de la Fórmula 1 - provocó de repente en Vasseur lo que pareció una carcajada genuinamente espontánea.

"¡Chicos, ya tengo suficiente con mis dos pilotos! No me pregunten por Hirakawa, Camara, la pelea de Ocon".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Fue uno de los pocos momentos de distensión antes de una noche en la que el hombre de 58 años tenía tanto que digerir y tanto que ordenar que un sueño especialmente reparador parece bastante improbable.

No faltó debate en las transmisiones internacionales de televisión sobre quién fue el responsable de que Ferrari desperdiciara un posible doblete al frente en la vuelta inicial del Gran Premio de México.

A mi juicio, una de las contribuciones más convincentes llegó con el análisis de Karun Chandhok en el SkyPad de la televisión británica. Para Chandhok, la evidencia es inequívoca: probablemente Leclerc ni siquiera intentó llegar al punto de frenada de la curva 4.

Otros comentaristas de televisión llegaron a conclusiones similares.

"Al menos uno de ellos consiguió tomar la curva. El otro simplemente siguió recto", observó Ralf Schumacher en Sky de Alemania, antes de añadir: "Leclerc había sido el más rápido hasta ese momento durante el fin de semana - salvo en la clasificación - y probablemente llevaba algo de frustración".

Alexander Wurz, en el canal ORF de Austria, sostuvo que "Hamilton no tiene que dejar ningún espacio. No veo mucho caso a favor de Leclerc aquí".

Y el exdirector de carrera de la FIA Niels Wittich, en Sky de Alemania, esperaba un castigo todavía más duro para el monegasco antes de que se anunciara su sanción de cinco segundos: "Diría que son diez segundos. No hay circunstancias atenuantes que se puedan invocar".

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sea como fuere, Vasseur tiene ahora otra crisis en toda regla entre manos.

Cuando Hamilton comunicó por radio, poco antes de que la carrera fuera detenida con bandera roja, que habría "problemas muy, muy grandes", y el siete veces campeón del mundo luego entró caminando al garaje, visiblemente furioso y sin siquiera quitarse el casco, quedó clarísimo que la aventura mexicana de Ferrari no iba a terminar con todos brindando en armonía con un vaso de tequila.

Hamilton estaba furioso. Y lo notable es lo bien que logró mantener la compostura después ante las cámaras de televisión.

Sin embargo, leyendo entre líneas, se le escaparon algunas frases que, con una dosis adecuadamente traviesa de malicia de columnista, podrían interpretarse como pequeñas dagas sutiles dirigidas a la dirección de Ferrari.

"Creo que se gestionó bien en Mercedes, y creo que Fred está haciendo lo mejor que puede", dijo en un momento.

O esto: "Realmente no sé qué se hará, porque hasta ahora, en realidad no se ha hecho nada".

Al final, México puede terminar siendo menos una prueba del temperamento de Hamilton o del criterio de Leclerc que del liderazgo de Vasseur. Las horas y los días posteriores a México 2026 podrían resultar una encrucijada decisiva para Ferrari en su configuración actual.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Si Vasseur puede desactivar las tensiones crecientes entre sus pilotos; si Leclerc se presenta el jueves en Sao Paulo lo suficientemente arrepentido y ofrece una disculpa que permita al ego herido de Hamilton asumir una derrota dolorosa; si, al final de todo, Ferrari establece por fin las reglas de combate claras que Hamilton viene reclamando desde hace tiempo, entonces este enfrentamiento podría incluso dejar a la Scuderia más fuerte que antes.

Pero hay otro escenario.

Uno en el que Hamilton, lejos de las cámaras de televisión y a puertas cerradas, resulta bastante menos hábil para contener su enojo. En el que Leclerc se niega a reconocer cualquier error. Y en el que Vasseur no consigue reconciliar a sus dos superestrellas.

Un escenario en el que cualquier intento de establecer reglas internas termina derrumbándose bajo el peso de exactamente lo que señalaba Ronald Vording: que, sin importar lo que se haya acordado de antemano, las emociones siempre acabarán imponiéndose a todos de todos modos.

Y entonces todo el polvorín podría estallar con un estruendo colosal.

Tampoco se trata simplemente de mediar en un desacuerdo evidente. Ferrari también debe hacerse algunas preguntas incómodas sobre los detalles más finos de lo ocurrido.

Como por qué Leclerc quedó completamente abandonado en la radio del equipo inmediatamente después del incidente en las curvas 4 y 5.

"Quiero decir... Me empujaron fuera de la pista. ¿Qué hago ahora?", preguntó Leclerc, buscando orientación sobre si debía devolver la posición de inmediato.

Pero hubo silencio al otro lado de la radio.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Solo después de completarse la primera vuelta su ingeniero de carrera finalmente volvió a comunicarse con él: "Adelantamiento habilitado, Verstappen 0.8".

Y luego, unos segundos más tarde: "Sin acción todavía. Sigue empujando".

Sin embargo, la FIA había enviado específicamente una comunicación a los equipos antes de la carrera advirtiéndoles contra no devolver posiciones de inmediato precisamente en este tipo de situación.

Sin duda, eso era algo que la dirección del equipo Ferrari debería haber tenido bajo control, instruyendo a Leclerc en consecuencia sin demora.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc están, de manera bastante evidente, inmersos en una batalla por quién liderará este equipo en los próximos años.

Durante buena parte de 2025, esa cuestión ya parecía estar resuelta a favor de Leclerc.

Pero descartar a un campeón del calibre de Hamilton es un asunto peligroso, incluso cuando toda la evidencia disponible parece sugerir que sus días en la cima absoluta de su deporte ya quedaron atrás.

Si alguien sabe lo rápido que una rivalidad entre dos compañeros de equipo superestrellas puede volverse tóxica, es Toto Wolff. Él vivió los años Hamilton-Rosberg. Vasseur podría estar a punto de descubrir lo valiosa que puede ser esa experiencia.

Frederic Vasseur y Toto Wolff, jefes de Ferrari y Mercedes, respectivamente.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El jefe del equipo Mercedes y Vasseur, que en su momento fueron amigos muy cercanos, no siempre han coincidido este año.

Sin embargo, el domingo en México, las cámaras de televisión captaron una pequeña escena intrigante durante la propia carrera: Wolff aprovechó la interrupción tras el accidente de Valtteri Bottas para hacerle una breve visita a Vasseur en el muro de Ferrari.

Lo que habría dado por ser una mosca en la pared durante esa conversación.

Quizás Wolff, que mantiene una amistad tanto con Vasseur como con Hamilton, le estaba ofreciendo al jefe de Ferrari algunos consejos sobre la mejor manera de lidiar con la ira de Hamilton. Lamentablemente, fue una pregunta que a nadie se le ocurrió hacerle a ninguno de los dos el domingo por la noche en México.

Probablemente haya dos formas de ver el dilema de Ferrari.

La perspectiva de Vasseur, con su insistencia en el "respeto" interno, suena así: "No trabajan para sí mismos. Trabajan para un grupo. Trabajan para muchos patrocinadores. Trabajan para las 2.000 personas de la compañía. Los chicos, cuando tuvimos que empujar por las mejoras, estaban trabajando día y noche. Y tenemos que tener esto presente".

Desde el punto de vista de Ferrari, cuanto menos confrontación, mejor.

Yo, en cambio, como periodista en la Fórmula 1 y, en última instancia, como alguien que sigue siendo fanático del deporte, no creo que un poco de confrontación sea necesariamente algo tan malo.

Después de todo, ¿sobre qué otra cosa tendríamos que discutir con tanta pasión durante días después de un Gran Premio?

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