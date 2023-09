Hamilton critica a los equipos que bloquearon un cuarto DRS en Singapur

El tema de una zona DRS en la nueva sección de la pista, donde una recta ha sustituido temporalmente a cuatro curvas, surgió por primera vez en el verano europeo.

La cuestión se complicó por una curva al principio de la recta y la naturaleza accidentada del circuito, factores que significaban que añadir una zona de DRS no era una decisión automática.

En junio, la FIA pidió a los equipos su opinión sobre las simulaciones. El problema era que en ese momento se estaban centrando en las próximas carreras de julio y las inmediatamente posteriores a las vacaciones de verano, y Singapur no era necesariamente una prioridad para los departamentos de simulación.

Según las fuentes, tres equipos dijeron que no a la nueva zona, dos se mostraron neutrales o no tenían una opinión firme, y cinco no contestaron, por lo que se decidió no seguir adelante con la zona extra.

Sin embargo, cuando los pilotos empezaron a probar la nueva sección de la pista en los simuladores de los equipos antes del GP de Singapur, muchos de ellos se preguntaron por qué no había zona de DRS, sentimientos que expresaron a su llegada a la pista.

El jueves por la noche, la GPDA (la Asociación de Pilotos de Grandes Premios) escribió una carta a la FIA en la que manifestaba su apoyo unánime a la adición de una zona adicional.

A raíz del creciente debate, el tema se discutió en la reunión de directores de equipo a primera hora del viernes.

La FIA pidió entonces el voto de los equipos, a pesar de los problemas logísticos relacionados con la adición de una zona en el último minuto, como la reprogramación de las ECU de los coches y los cambios necesarios en la zona del circuito.

Se requería unanimidad para un cambio, pero cuatro equipos respondieron diciendo que no querían la zona extra.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

El director de la GPDA , George Russell, fue uno de los que dijo que la zona de DRS extra habría sido una mejora, aunque aceptó que era demasiado tarde para hacer cualquier cambio.

Lewis Hamilton se mostró especialmente decepcionado por la ausencia de la zona, sugiriendo que los equipos habían hecho la carrera más difícil.

"Creo que necesitamos DRS en esa nueva última sección, que todos los pilotos solicitaron a la FIA", dijo Hamilton. "Y la FIA se lo pidió a todos los equipos y hubo un par de equipos que lo rechazaron".

"Los equipos deberían estar a favor de más competencia en pista, no en contra. Y es interesante que haya pocos equipos que estén en contra".

Valtteri Bottas sugirió que la zona podría haber empezado más adelante en la recta.

"Creo que debería estar ahí", dijo el finlandés. "En el peor de los casos justo después de la curva. Creo que sería una gran oportunidad para hacer esta carrera un poco más interesante de ver. Creo que todos los pilotos querían ese cambio".

Nico Hulkenberg restó importancia a cualquier preocupación de seguridad sobre la curva.

"No habría ningún problema con el DRS, a esa velocidad ya hay mucha carga aerodinámica en la parte trasera", dijo el piloto de Haas. "No creo que desde mi punto de vista hubiera habido ningún problema de seguridad.

"Algunos pilotos lo estaban pidiendo, pero ya era demasiado tarde. Sólo lo sabes realmente después de la carrera, también puede ser que si lo haces sea demasiado fácil adelantar. No lo sabremos hasta que corramos aquí. Así que supongo que lo haremos así ahora, y luego revisaremos para el año que viene".

