Leclerc, sorprendido por el viernes de Ferrari en Singapur

La pista que sirve de escenario para el Gran Premio de Singapur es por características una de las más favorables para los SF-23, pero una cosa es esperar hacerlo bien según los estándares de la temporada, y otra muy distinta encontrarse dominando las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del viernes.

Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. se repartieron las dos sesiones, marcando un mejor tiempo cada uno. Al final del día, el de Montecarlo se mostró sorprendido por tan buen rendimiento de los coches rojos, pero también quiso mantener los pies en el suelo porque la competencia será mucha y muy competitiva.

"Sí, estamos sorprendidos, pero no nos dejamos llevar. Sólo es viernes y esperamos que los demás equipos muestren mañana su verdadero potencial. No podemos dejarnos llevar, pero es cierto que no esperábamos este tipo de rendimiento, al menos el viernes. Es un buen comienzo, pero ahora tenemos que centrarnos en nosotros mismos y esperamos poder hacer lo mismo mañana", dijo Leclerc.

Ferrari ha cambiado de dirección en el equilibrado del SF-23 respecto a lo que se hizo en Monza, y los resultados llegaron de inmediato. Un enfoque diferente, pero que tendrá que confirmarse mañana, en una de las sesiones de clasificación más importantes de la temporada.

"Las sensaciones han sido buenas desde el principio. Han cambiado muchas cosas respecto a Monza, donde el viernes tuve un coche bastante difícil de pilotar, pero hemos aprendido de ello. Fuimos en sentido contrario y el equilibrio fue muy bueno de inmediato, así que estoy muy contento con el cambio de enfoque y es bueno construir el fin de semana a partir de un viernes como este, pero de nuevo, tenemos que dar un paso adelante para mañana, así que ahí es donde estamos enfocando todo en este momento y ver lo que podemos hacer".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La clasificación en Marina Bay tiene una importancia significativa, como suele ocurrir en los circuitos urbanos. Los adelantamientos serán poco frecuentes y salir desde la primera fila, incluso mejor desde la pole position, será crucial para las ambiciones de éxito de Ferrari.

Leclerc sabe que Singapur será una gran oportunidad para evitar una temporada sin victorias. Por eso, mañana intentará juntarlo todo, tener una vuelta casi perfecta para lograr su objetivo y encarar la carrera con grandes opciones de éxito .

"Siempre es muy difícil dar una vuelta aquí, por muchas razones: hace muchísimo calor, los neumáticos se recalientan como locos, no hay el mismo coche del primer al último sector, así que tienes que adaptarte muy rápido, pero es uno de mis circuitos favoritos de la temporada y estoy deseando que llegue mañana, con poco combustible, llegar a la noche y empujar como un loco".

"Sin duda estará reñido, aunque espero que los demás sean mucho más rápidos mañana, así que ya veremos. Espero que no haya sorpresas desagradables, que seamos menos competitivos de lo que pensamos en este momento, pero por ahora todo pinta bien, así que espero que mañana sea igual", concluyó Leclerc.

