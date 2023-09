Hamilton cuestiona el pedido de Mercedes para darle DRS a Russell

Los dos pilotos rodaban muy juntos en pista, quinto y sexto, en los últimos compases de la carrera de Suzuka, mientras Sainz se acercaba por detrás.

Hamilton, que llevaba mejores neumáticos, pudo adelantar a Russell, pero inmediatamente se le ordenó que redujera la velocidad para intentar mantener a su compañero dentro del alcance del DRS y que no fuera un blanco fácil contra Sainz en las rectas.

Esto se produjo justo una semana después de que el propio Sainz utilizara brillantemente esa táctica para dar un empujón a Lando Norris, lo que evitó con éxito un ataque de Mercedes en Singapur.

Pero Hamilton cuestionó la táctica, ya que pensó que no dejarlo que se alejara para abrir una brecha con Sainz fue la decisión incorrecta.

"No creo que fuera una buena idea en absoluto", explicó Hamilton. "Cuando me lo sugirieron, sabía que obviamente lo habían pensado después de la última carrera, y no tenía sentido".

"Necesitaba alejarme lo máximo posible y me puse en marcha. Llevaba unos dos segundos de ventaja y entonces me pidieron que le diera DRS a George, así que tuve que soltar el acelerador en la recta para dejarlo a 0.8s".

"Tuvo el DRS, pero lo adelantaron, lo que iba a pasar porque él iba a una parada y nosotros a dos".

"Entonces él (Sainz) lo adelantó y estaba justo detrás de mí, así que sí, no fue lo ideal. Me lo puso muy difícil en las dos últimas vueltas, pero creo que como equipo tenemos que estar agradecidos por un quinto y un séptimo puesto. Es mejor que un sexto y un séptimo".

Hamilton consideró que toda la situación relacionada con él y Russell podría haber sido mejor gestionada por Mercedes, ya que ambos perdieron tiempo compitiendo entre sí en esa fase crítica de la carrera.

George Russell, Mercedes F1 W14, delante de Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, y Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Deberíamos haber invertido antes (las posiciones) y yo debería haberme alejado lo máximo posible para mantener la diferencia con el Ferrari", dijo.

"Creo que si hubiéramos invertido, quizás George lo habría pasado mejor manteniéndolo detrás, pero como estaba intentando luchar conmigo y dañando sus neumáticos, creo que todo se complicó".

"El hecho es que no estamos luchando entre nosotros en el campeonato de equipos, ya que el de pilotos no es importante donde estamos".

"Lo importante es que uno de nosotros termine por delante del Ferrari para mantener la posición (en el campeonato de constructores). Así que hoy realmente necesitábamos trabajar como un equipo".

La reñida batalla al final de la carrera se produjo después de una frenética lucha entre ambos al principio del Gran Premio, que incluyó un momento en el que Hamilton pareció empujar a Russell en la curva Spoon.

Hamilton admitió que había sido duro con su compañero de equipo, pero no pensó que se había excedido, ya que también dijo que su rendimiento se había visto comprometido un poco en una colisión con Sergio Pérez en el camino a la curva uno tras la salida.

"Sin duda fui agresivo, pero creo que fue una buena carrera", dijo. "Honestamente, no debería haber estado en esa posición".

"Pero creo que he recogido algo (de daño) en la parte delantera derecha y se ha ido cortando la parte delantera justo en la última curva y en la curva 9. Luego no giraba en la primera curva. Luego no giraba en la horquilla".

"Todo el fin de semana he ido bien por ahí, pero giraba y no pasaba nada. He tenido problemas con el equilibrio en la pista. Pero fue una buena batalla, un poco agresiva, pero era lo que se necesitaba para conseguir la posición."

