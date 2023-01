Hamilton dice que problemas con Verstappen son "cuentos de hadas"

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron una rivalidad y una batalla encarnizada durante la disputa por el título de la temporada 2021 de Fórmula 1 con 'barrabasadas' e indirectas durante todo el año. En 2022, la situación tomó proporciones menores, pero no dejó de existir por completo, sin embargo, el siete veces campeón descartó que realmente exista algún problema entre él y el actual bicampeón.

Incluso luchando por objetivos diferentes la temporada pasada, Hamilton y Verstappen no han dejado de intercambiar chispas. En el GP de Sao Paulo, por ejemplo, el piloto de Mercedes fue preguntado por el roce entre ambos y el británico respondió a los periodistas: "Ya sabes cómo es con Max..." Mientras que la otra parte de la disputa respondió: "Es una pena. Quiero correr, quiero tener una buena batalla, pero cuando el otro no quiere...".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, collides with Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sin embargo, en una entrevista concedida a Fomule 1, Lewis Hamilton rechazó los rumores de que él y el holandés tengan realmente alguna disputa más allá de las bromas sobre su rivalidad en la pista: "A la gente le gusta hablar de problemas entre Max y yo", dijo Hamilton. "Son cuentos de hadas. Le respeto. Es mucho más joven, así que quizá tenga algún problema conmigo", reflexionó. "No estoy seguro de eso y, de hecho, supongo que no, aunque no puedo hablar por él".

Incluso cuando se le preguntó por todo lo sucedido en 2021, el siete veces campeón dejó claro que la lucha por el campeonato no era motivo para que guardara ningún tipo de resentimiento hacia el holandés de 25 años.

"Hizo todo lo que tenía que hacer en 2021, así que ¿por qué debería tener un problema con él? Jugó y cumplió cada fin de semana, nadie puede quitárselo", concluyó.